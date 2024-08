Unione distretto Ceramico, sportelli di facilitazione digitale

Sono quattro i punti di facilitazione digitale attivati recentemente a Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo dall’Unione dei Comuni del Distretto, e nel mese di settembre sarà operativo anche un quinto sportello ‘itinerante’ a servizio dei Comuni montani. Il nuovo servizio, del tutto gratuito, consente ai cittadini di richiedere facilmente uno o più appuntamenti con i Comuni per ricevere supporto e assistenza sull’uso dei sistemi digitali e delle piattaforme utili ad accedere ai tanti servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni.

Agli incontri – che potranno svolgersi sia in forma individuale sia in gruppo e che dureranno almeno un’ora – saranno presenti operatori qualificati e formati nell’ambito del progetto ‘Digitale Facile’, gestito dalla Regione Emilia-Romagna con fondi PNRR dedicati proprio alla divulgazione delle nozioni digitali alla cittadinanza, in particolare alle fasce di popolazione con limitata familiarità nell’uso delle tecnologie. L’Unione del Distretto Ceramico si è poi affidata per i propri territori alla società ‘Open Lab’. Questi ‘mini-corsi’ si terranno nelle sedi individuate dai diversi Comuni, adeguatamente attrezzate e rispettose della privacy: ogni operazione effettuata dal cittadino insieme all’operatore tutelerà i dati personali dell’utente stesso.

«Il nostro obiettivo – sottolinea Luigi Zironi, Presidente dell’Unione con delega ai servizi digitali e Sindaco di Maranello – è rendere accessibili a sempre più persone le nuove tecnologie e i servizi digitali, affinché una maggiore conoscenza di questi strumenti possa portare a diversi vantaggi. Da una parte si semplificano operazioni che il cittadino, grazie agli investimenti pubblici degli ultimi anni, può ora effettuare da uno smartphone o da un pc, accorciando i tempi e limitando gli spostamenti. Dall’altra, acquisire maggiore dimestichezza con questi dispositivi significa anche sapersi difendere meglio dai pericoli delle rete, in particolare dalle truffe online».

Nei Punti di Facilitazione Digitale, i cittadini potranno ricevere assistenza su numerosi argomenti: tra questi, l’attivazione e la gestione dello SPID, come effettuare prenotazioni tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’installazione e l’utilizzo di App sul proprio smartphone, come effettuare pagamenti tramite PagoPA, la stampa certificati anagrafici, l’attivazione e la gestione delle caselle di posta elettronica e tanto altro ancora.

Inoltre sono previsti percorsi formativi con corsi e laboratori gratuiti e programmati dall’ente pubblica, utili ad acquisire competenze digitali di base: dal semplice utilizzo di uno smartphone o di un tablet alla comprensione di specifici software.

Per richiedere un appuntamento nel Comune desiderato sono state attivate diverse modalità: per telefono chiamando il 375-9010405 (numero unico per tutta l’Unione) o il numero verde regionale 800-141-147 per informazioni, via e-mail scrivendo a ‘DigitaleFacileDistrettoCeramico@labaperti.it’, tramite la App ‘Affluences’ o presentandosi di persona al Punto di Facilitazione Digitale.

Le sedi attive del nuovo servizio nei Comuni dell’Unione sono: Casa Corsini a Fiorano Modenese (Via Statale 83), Urp a Sassuolo (Via Pretorio 18), Urp a Maranello (Piazza Libertà 33) e Sportello del Cittadino a Formigine (Via Unità d’Italia 26).