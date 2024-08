Sassuolo: incendio nella notte a Borgo Venezia. Due famiglie evacuate

Incendio stanotte intorno alle 4:00 in Largo Borgo Venezia. Il rogo, partito dalla cucina di un appartamento al primo piano, ha danneggiato tutta l’abitazione. Le quattro squadre dei Vigili del fuoco intervenute hanno affrontato le fiamme e il calore che lambivano anche l’appartamento al piano superiore, il secondo, che ha riportato danni prevalentemente alla cucina.

Inagibili entrambi gli appartamenti: due le famiglie evacuate e prese in carico dal comune, per un totale di circa 10 persone. Isolati gli impianti, è in corso il recupero dei beni. Sul posto Carabinieri, Polizia locale, gestore elettrico, tecnici comunali e 118 a scopo precauzionale.