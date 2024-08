In distribuzione “Appunti Sanfeliciani” di agosto

È in distribuzione il numero di agosto 2024 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo i programmi della fiera di settembre e delle sagre di San Biagio e Rivara, una ghiotta anteprima di quello che accadrà in ottobre con Cinevalley, un articolo sulla fantastica stagione della Pro Patria di calcio a cinque e tanto altro ancora. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it), di “Appunti Sanfeliciani” (www.appuntisanfeliciani.it) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).