Sicurezza, il Comune di Mirandola conferma il bonus “anti intrusione”

Il Comune di Mirandola ha scelto di confermare anche per il 2024 l’erogazione di contributi per un massimo a bando di 50.000,00€.

Il contributo, disposto al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza del territorio, potrà essere richiesto allegando alla domanda preventivi – con data non antecedente allo scorso 1° Novembre 2023 e non successiva al 31 Ottobre 2024 – relativi a interventi di installazione sistemi antintrusione, antifurto o impianti di allarme, realizzati dai cittadini residenti sul territorio comunale.

“C’è un impegno che non solo si rinnova, ma si consolida: quello dell’Amministrazione comunale per la sicurezza del territorio e della sua comunità. Garantire la sicurezza significa promuovere, concretamente, crescita e prosperità e, proprio per questo, comporta impegno e investimenti – commenta Marco Donnarumma, Assessore alla Sicurezza – All’impegno delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo, si affianca quello dell’Amministrazione attraverso il prezioso operato della Polizia Locale nel presidio del territorio. Ma pure, attraverso quelle azioni di sostegno mirate, come in questo caso, con fondi messi a disposizione anche quest’anno per le abitazioni private, azioni sorte dall’ascolto dei cittadini, al fine di offrire loro sempre risposte concrete e puntuali”.

Destinatari del Bando Sicurezza 2024

i privati residenti e proprietari di abitazione del Comune di Mirandola e/o titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione. Si precisa che verrà erogato il contributo per l’unità immobiliare di proprietà in cui si dimostri di essere residenti.

i condomini residenziali, per quanto riguarda le parti comuni dell’edifico, (presentare una sola domanda per condominio);

i conduttori in forza di contratto di locazione non temporaneo, o comodatari con contratto registrato a tempo indeterminato o comunque di durata equivalente a contratto di locazione non temporaneo;

nel caso di presentazione della domanda da parte dell’inquilino, oltre al consenso scritto e firmato del proprietario, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione dello stesso inquilino con la quale si obbliga a non rimuovere ed asportare dall’abitazione il “sistema” installato al termine del contratto.

Si ricorda che non potranno beneficiare del contributo le unità immobiliari che risultino assegnatarie in annualità precedenti di analoga sovvenzione da parte dell’Amministrazione comunale.

Saranno ammesse al contributo le spese sostenute nel periodo di riferimento (1° Novembre 2023 – 31 Ottobre 2024) per l’installazione di:

impianti di allarme ;

; installazione di inferriate e/o porte blindate ;

; sistemi antintrusione (telecamere, impianti di video sorveglianza).

Non sono ammessi a contributo interventi di edilizia o altri interventi di ristrutturazione del proprio edificio, se non strettamente correlati all’installazione dei predetti dispositivi.

Il contributo erogato dal Comune viene calcolato nella misura massima del 50% del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, per un importo massimo erogabile in caso di accettazione della richiesta non superiore a € 1.000,00. Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dei fondi previsti.

La domanda – attiva dall’1° Agosto scorso – dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2024, su apposito modulo, scaricabile dall’apposita sezione del sito del Comune di Mirandola: https://www.comune.mirandola.mo.it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-albo-pretorio/bandi-dellente/altri-bandi/bando-sicurezza-2024 nelle seguenti modalità:

a mezzo posta indirizzata a Comune di Mirandola – Via Giolitti n. 22 – 41037 Mirandola, (MO);

tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune presso la sede del Comune di Mirandola, Via G. Giolitti, n. 22 – ufficio n. 27 – piano terra (orari di apertura sportello: dal martedì al sabato dalle ore 08.40 alle ore 12.50)

tramite inoltro all’indirizzo pec: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Locale – Pederzoli Valentina Tel. 0535/29577 o inviare un’e-mail a: valentina.pederzoli@comune.mirandola.mo.it.