Fiorano Modenese su Rai3

Questa mattina, giovedì 8 agosto, in diretta dal colle del Santuario di Fiorano, il giornalista Paolo Notari, per la rubrica “Giro d’Italia”, ha raccontato le eccellenze del territorio di Fiorano Modenese ai telespettatori di Agorà Estate, condotto da Maria Soave.

Un collegamento con brevi interventi di protagonisti del mondo dei motori, della ceramica, concludendo con alcune note sulla Basilica pontificia della Beata Vergine del Castello.

Ha aperto la diretta Roberta Pè per raccontare in poche parole il territorio di Fiorano Modenese, quindi le interviste a Stefania Spaggiari, direttrice del Museo della Ceramica ospitato nelle sale del castello di Spezzano, Emilio Mussini, rappresentante di Confindustria Ceramica, Afro Gibellini, storico maestro carrozziere, Monica Zanetti, detta Lady F24, prima donna meccanico in Ferrari e infine Alberto Balestrazzi diacono della parrocchia di Fiorano.

Sul piazzale dedicato a Giovanni Paolo II, di fronte al Santuario, erano schierati in bella mostra tre modelli della Rossa, tra cui la famosa F40, una scocca originale di una Ferrari e il martello usato dai primi carrozzieri per lavorarla, due grandi lastre ceramiche, alcune piastrelle delle collezioni del Museo della ceramica e l’auto usata nel film “Il sorpasso” con Vittorio Gassman, proprietà di un collezionista fioranese, a rappresentare i prodotti dell’ingegno, della maestria artigianale e della laboriosità del territorio e del “made in Italy”.

Al termine della diretta sono state offerte ai presenti tigelle e gnocco, altre eccellenze della zona, apprezzate dal conduttore di “Giro d’Italia” e dalla troupe.

Agorà è uno storico programma di Rai3 che si occupa di approfondimento politico, economia e attualità. In estate va in onda in una versione più “leggera”, Agorà Estate, condotta dalla giornalista Maria Soave, all’interno della quale la rubrica “Giro d’Italia” di Paolo Notari, porta a conoscere, in diretta, luoghi e persone che fanno grande l’Italia nel mondo.