Un nuovo servizio sanitario presso la postazione dell’auto medica di Pian del Voglio

È stato attivato il progetto sperimentale di attività ambulatoriale presso la postazione dell’auto medica di Pian del Voglio, via Lagarete 8, che vede coinvolti i professionisti dell’Emergenza territoriale.

Si tratta di un nuovo servizio sanitario, con orario complementare alla continuità assistenziale, a cui i cittadini potranno accedere dal lunedì al venerdì (esclusi i prefestivi) dalle ore 8 alle ore 20 solo previa valutazione telefonica, contattando il numero telefonico 0534 1921231.

Non è infatti consentito l’accesso diretto, in quanto l’ambulatorio è presidiato dal personale medico-infermieristico dell’emergenza territoriale, presente presso la sede solo quando non impegnato con il 118 sul territorio. Al nuovo ambulatorio i cittadini potranno rivolgersi per ricette mediche e/o certificati indifferibili, prestazioni ambulatoriali di bassa complessità che non richiedano tempi di osservazione, e/o prestazioni infermieristiche come, ad esempio, piccole medicazioni e/o terapie intramuscolo.

La frazione di Pian del Voglio si arricchisce dunque di un nuovo servizio sperimentale, monitorato per un anno, che non sostituisce i Medici di Medicina generale, ai quali la popolazione è invitata comunque a rivolgersi, ma si integra in una logica di rete con i servizi offerti in loco dagli stessi, oltre che da professionisti della specialistica ambulatoriale privata, dalla farmacia dotata di punto Cup e dalla postazione 118 con auto medica attiva h24 con medico e infermiere.