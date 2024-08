Pullmino sbanda, cinque scout feriti in un incidente a Vetto

Cinque giovani scout sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 18:00 sulla SP513Ra Vetto. Viaggiavano a bordo di un pulmino appartenente alla parrocchia di Noceto di Parma, quando il mezzo ha sbandato improvvisamente. Gli scout coinvolti sono tre ragazze e due ragazzi tra i 20 e i 25 anni.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze, mentre la centrale operativa del 118 ha fatto alzare in volo l’elisoccorso di Parma. Una giovane è stata trasportata in elicottero a Parma, avendo riportato la frattura delle gambe: non versa in pericolo di vita. Quattro scout sono stati portati all’ospedale di Castelnovo Monti, tre in condizioni di media gravità, uno in osservazione.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti.