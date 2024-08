Produzione musicale e musica dal vivo: la Regione stanzia oltre 3,6 milioni di euro per il triennio 2024-2026

Sono 21 i progetti approvati, articolati in 26 azioni, otto riferite ai nuovi autori, tredici alla creatività, due sull’azione dedicata a circuiti di locali e reti di festival e tre riferite ad azioni di promozione e circuitazione all’estero. La dotazione finanziaria per sostenere questi progetti nel triennio 2024-2026 ammonta a 3.650.300 euro.

Continua il percorso della Regione Emilia-Romagna per favorire la crescita della filiera del settore produttivo musicale, promuovendo la musica quale strumento di aggregazione sociale, e sostenendo la produzione e la fruizione della musica contemporanea originale dal vivo. La Regione, attraverso la legge 2 del 2018, concede contributi per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire la ricerca, la valorizzazione e la promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all’estero.

“Continuiamo a sostenere gli operatori della filiera emiliano-romagnola che ruota intorno alla musica- commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. L’obiettivo è creare lavoro e imprese di qualità, valorizzando autori e produzioni dell’Emilia-Romagna in Italia e all’estero. Vogliamo fare di questa regione un grande polo della creatività in Italia e la musica gioca un ruolo importante”.

Nel triennio 2021-2023, grazie a un analogo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro, erano state sostenute 28 azioni progettuali che hanno portato alla selezione di più di 90 nuovi autori, nuove autrici e band emergenti per la maggior parte dei quali è stato sviluppato un percorso di filiera (dallo scouting alla residenza artistica; dalla produzione al tour promozionale e alla partecipazione a vetrine e festival). Nell’ambito dell’azione progettuale ‘creatività’ sono state realizzate più di 70 produzioni musicali originali che si caratterizzano per un elevato livello di innovazione nei formati, contenuti e/o linguaggi. Unico progetto sostenuto nel triennio precedente – e confermato nel triennio in corso di attuazione – nell’ambito dell’azione ‘circuito di locali’ è quello presentato da Arci Emilia-Romagna APS, che può contare su una rete di circoli distribuita capillarmente su tutto il territorio regionale. Confermata anche la Rete di Festival “Solido” la cui finalità, come per l’azione Circuito di Locali, è quella di favorire la circuitazione di artiste/i e band e formazioni musicali emiliano-romagnoli.

L’obiettivo dell’azione progettuale ‘Promozione e circuitazione all’estero’ è la mobilità degli artisti e dei gruppi musicali della regione attraverso una specifica strategia di export che lo scorso triennio ha consentito di realizzare oltre 120 date in Europa, negli Stati Uniti e in Sudafrica. L’attività, inoltre, consente di sostenere anche i costi relativi alla partecipazione delle operatrici e degli operatori nei principali eventi di music business internazionali con lo scopo di rafforzare la distribuzione estera e promuovere il sistema musicale regionale.

Maggiori informazioni si possono reperire a questa pagina.