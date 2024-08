Presentati questa mattina i “Quaderni della solidarietà” realizzati dai ragazzi di tre cooperative sociali

Creatività, sostenibilità, inclusione, solidarietà. Sono queste le parole chiave che descrivono il progetto nato dall’incontro di tre cooperative sociali – L’Olmo di Montecchio Emilia, Re.Search di Praticello di Gattatico ed Emc2 Onlus di Parma – unite da una missione comune: prendersi cura delle persone e dell’ambiente, costruire insieme progetti di vita e di lavoro per garantire dignità e benessere alle persone con svantaggio e fragilità sociali, secondo criteri di produzione e consumo sostenibili.

R-K Project è il risultato di questa unione. Una iniziativa alla quale hanno lavorato circa 39 persone dei laboratori socio-occupazionali, portando ognuno la propria parte di creatività, di competenza e di energia: Emc2 l’ideazione e l’esperienza in laboratori di grafica, L’Olmo la stampa, Re.Search l’esperienza nella diffusione commerciale di materiali per le scuole nel punto vendita attrezzato di Praticello di Gattatico.

Un lavoro di squadra orientato a stimolare la creatività, a creare momenti di incontro, a promuovere socialità e scambio di idee per rafforzare l’autostima e la percezione di sé e un importante obiettivo raggiunto: supportati dagli operatori, realizzare una raccolta iconografica stupefacente.

Gli animali della foresta, i pesci del mare, i piccoli amici a quattro zampe, i volatili notturni. Sono 21 le tavole create e dipinte con i colori della fantasia e diventate copertine di una linea di quaderni preziosi, realizzati con carta certificata proveniente da fonti responsabili, fatti per essere ammirati e collezionati.

Il richiamo al mondo delle creature magiche dei bestiari medievali è immediato, così come il rimando alle immagini simboliche, suggestive e bizzarre degli animali surreali di Salvador Dalí. E come non pensare all’esplosione di colori utilizzati dal genio artistico di Antonio Ligabue per fissare sulla tela le immagini di animali fantastici o agli incontri con esseri incredibili narrati da Jules Verne nei suoi viaggi avventurosi al centro della terra o ventimila leghe sotto i mari?

Forte anche l’orientamento e la sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale: il concept R-K, che ha dato il nome al progetto, prende spunto proprio dalle strategie r e K, il modello teorico che in ecologia descrive le dinamiche attraverso cui le diverse specie crescono e si affermano in un ecosistema.

La scelta di un quaderno con il gufo rispetto a quello con la giraffa o un altro animale diventa quindi un gioco divertente per scoprire l’appartenenza al gruppo r o al gruppo K. Modalità opposte di approccio alla vita, ma unite da una regola comune: l’equilibrio dell’ecosistema.

R-K Project dal prossimo settembre sarà oggetto di un laboratorio esperienziale di una classe dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Reggio Emilia. I docenti proporranno agli studenti di creare il proprio quaderno personale ispirandosi al concept del progetto R-K.

Inoltre R-K Project, il 21 settembre prossimo, parteciperà al Verdi Off, la rassegna di appuntamenti collaterali al Festival Verdi di Parma, nel corso del quale le cooperative aderenti a Legacoop Emilia Ovest saranno coinvolte per la presentazione di progetti particolarmente innovativi.

I quaderni sono disponibili presso la gioco-cartolibreria “PRENDINOTA” a Praticello di Gattatico al costo di 2,50 euro cadauno. Si possono acquistare anche presso lo shop Lostello (scritto così) allestito all’interno del Parco della Cittadella a Parma e da settembre sarà allestito un corner per la vendita presso la Caffetteria Food in Chiostri dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia.