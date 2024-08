Modena, ci si può iscrivere al prolungamento orario di nidi e scuole dell’infanzia

Si sono aperte le iscrizioni al prolungamento d’orario in nidi e scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2024/25.

Il servizio è riservato ai bambini e alle bambine di nidi e scuole d’infanzia comunali e agli iscritti alle scuole d’infanzia statali Cittadella e San Paolo, I genitori dei bambini di nidi e scuole d’infanzia convenzionati e di Fondazione Cresci@mo possono rivolgersi direttamente al gestore del servizio frequentato.

Il prolungamento sarà attivabile al raggiungimento del numero minimo di tre iscritti a servizio e per l’anno scolastico 2024/25 è attivabile, in particolare, nei nidi comunali nei nidi comunali Amendola, Barchetta, Cividale, Edison, Forghieri, Marcello, Pellico, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino; nelle scuole d’infanzia comunali Anderlini, Barchetta, Forghieri, Modena Est, Saliceto Panaro, San Damaso, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino; nelle scuole d’infanzia statali Cittadella e S. Paolo

Le domande vanno presentate entro il 30 agosto compilando l’apposito form raggiungibile attraverso la pagina web del settore Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-anni/iscrizione-al-servizio-di-prolungamento-dorario-nei-nidi-e-nelle-scuole-dellinfanzia-a-s-2023-24) tramite credenziali Spid/Cie/Cns.

Nel caso il prolungamento non parta in alcune strutture a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di tre iscrizioni, potrà comunque essere attivato in un secondo momento con le domande presentate fuori termine e i genitori che avranno presentato domanda nei termini, non dovranno ripresentarla. Le domande di prolungamento possono infatti essere presentate fino al termine dell’anno scolastico, l’attivazione del servizio sarà possibile nel caso venga raggiunto il numero minimo di tre richieste e dopo aver verificato la disponibilità del personale.

La tariffa per il servizio di prolungamento è pari a 100 euro mensili, mentre per il mese di settembre la tariffa sarà di 50 euro.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio ammissioni 0-6 anni, per il servizio presso i nidi d’infanzia (nidi.infanzia@comune.modena.it), tel. 0592032786-2033867-2033866; per il servizio presso le scuole d’infanzia: tel. 059.2032708-2032771 –2775 (scuole.infanzia@comune.modena.it).