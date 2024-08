Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale CavriagoServizi

Mirko Tutino, Francesca Tamelli e Diego Briselli sono i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale CavriagoServizi che proprio ieri, giovedì 1 agosto si è insediato formalmente.

La nomina del CDA, come da Statuto, è della Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni che dichiara:” L’Azienda Speciale Cavriago Servizi è una realtà ormai consolidata grazie alla quale il nostro Comune può erogare direttamente i più importanti servizi ai propri cittadini progettandone la crescita, lo sviluppo e l’innovazione. Un ente strategico il cui Consiglio di Amministrazione rappresenta una risorsa importante per la realizzazione degli obiettivi definiti dalle linee di mandato.

Mirko Tutino è stato tra i primi a vedere nell’Azienda Speciale il potenziale di dinamicità e flessibilità che poi ha espresso in questi anni ed è stato il primpo presidente dell’Azienda quando ancora si chiamava Cavriago Servizi; la sua disponibilità a ricoprire nuovamente il ruolo di Presidente rappresenta un elemento di grande solidità e garanzia per la nostra comunità, per le lavoratrici ed i lavoratori. Accanto a persona di grande esperienza e solidità si sono volute inserire 2 figure molto vicine ai cittadini ed in particolare al mondo della scuola e della disabilità, ambiti di cui l’Azienda si occupa quotidianamente: Diego Briselli, educatore e rappresentante del Consiglio di Istituto e Francesca Tamelli, insegnante, saranno consiglieri presenti nella vita della comunità e sapranno portare in Azienda la voce dei genitori e dei bambini caviraghesi.

Il Presidente dell’Azienda Speciale CavriagoServizi è infatti Mirko Tutino, che ha 41 anni, vive a Reggio Emilia e ha due figlie. Dopo il diploma al Liceo Spallanzani, si è laureato in Studi Internazionali ed Europei con una formazione giuridico-economica e una tesi in diritto amministrativo redatta proprio sull’Azienda Speciale come forma di gestione dei servizi pubblici locali. Dopo una lunga esperienza da amministratore pubblico a Cavriago e a Reggio Emilia, dal 2019 è manager nel settore del riciclo lavorando per il Gruppo Iren e attualmente dirige numerosi siti produttivi di Iren Ambiente. Nel 2008 ha promosso la nascita dell’Azienda Speciale CavriagoInfanzia (poi diventata CavriagoServizi) e ne è stato il primo Presidente.

“Ho l’onore, 16 anni dopo aver contributo alla fondazione dell’Azienda Speciale, di esserne nuovamente il Presidente.” Dichiara Mirko Tutino. ”Un ritorno che arriva dopo tante esperienze nelle istituzioni e professionali. Ringrazio la Sindaca Francesca Bedogni per la fiducia. L’Azienda nel 2008 è nata con l’obiettivo di essere una sorta di “arca” per salvaguardare la qualità dei servizi del Comune di Cavriago in anni di contrazione delle risorse pubbliche. La sfida è stata vinta grazie all’impegno degli amministratori che si sono succeduti e grazie al lavoro quotidiano di decine di operatori. Come CDA ci porremo l’obiettivo di rendere ancora migliore la qualità della vita del paese tutelando e migliorando ulteriormente i servizi gestiti dall’Azienda.”

Francesca Tamelli cavriaghese da generazioni, insegnante presso la scuola primaria è Consigliere dell’Azienda. “Ho svolto volontariato presso la Casa Protetta di Cavriago, come educatrice presso scuole d’infanzia e addetta al doposcuola per i bambini della scuola primaria, infine socia-volontaria nei circoli Arci di Reggio Emilia.” Dichiara Francesca Tamelli “All’interno del CDA dell’Azienda CavriagoServizi mi auguro di poter portare il mio personale contributo, prima in qualità di cittadina, poi come consigliere, in un clima di stima e collaborazione.”

“Ho accettato con piacere la nomina nel Consiglio di Amministrazione di CavriagoServizi come consigliere” conclude Diego Briselli, consigliere del CDA “per continuare il lavoro che da mesi stiamo facendo con i tavoli aperti alla cittadinanza e successivamente come lista di Uniamo Cavriago per rappresentare le esigenze delle famiglie nel mondo della scuola e dello sport con la via maestra della partecipazione, dell’inclusione e dell’accoglienza”.

Oggi l’Azienda Speciale CavriagoServizi si occupa della gestione tecnico-manutentiva, ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà o in uso del Comune di Cavriago, comprese la progettazione e la realizzazione di nuove opere pubbliche, gestisce la Farmacia Comunale e la Cucina Centralizzata della Casa Protetta al servizio dei suoi ospiti in via Aspromonte e degli utenti delle Scuole Comunali dell’Infanzia e del Nido..

Direttore dell’Azienda è stata confermata l’avv. Livia Bianchi.