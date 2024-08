Nidi d’infanzia: il Comune di Medicina dà risposta alle famiglie ammesse al bando

Il Comune di Medicina ha completato nel mese di luglio le assegnazioni per i Nidi d’Infanzia comunali. Con l’obiettivo di sostenere le famiglie del territorio, l’Amministrazione ha ottenuto 5 nuovi posti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fondo sociale europeo (FSE). Quindi i posti complessivi dei nidi comunali passano da 112 a 117.

Per l’anno educativo 2024-25 sono state ammesse un totale di 81 domande di nuove iscrizioni.

Per la prima graduatoria con entrambi i genitori che lavorano è stato offerto un posto nei nidi comunali a tutte le 65 famiglie richiedenti.

Anche 4 bambini le cui famiglie sono nella graduatoria con un solo genitore che lavora hanno accettato un posto nei nidi comunali.

La risposta alle nuove domande d’inserimento per l’anno educativo 2024-25 è stata completata attraverso anche le convenzioni attive con le scuole paritarie e private.

Infatti, la sezione primavera della scuola paritaria ‘S. Angelo Custode’ di Villa Fontana ha in convenzione con il Comune un totale di 25 posti per accogliere bambini dai 18 mesi. Inoltre, è stata data risposta alle famiglie grazie ai posti convenzionati da aprile 2024 presso il nuovo nido privato ‘La Mia casetta Viola’ che può accogliere lattanti per un massimo di 15 posti.

«Il massimo ampliamento dei posti negli asili nido pubblici comunali e la collaborazione con le scuole paritarie e private, ci ha permesso anche quest’anno di dare una risposta praticamente totale alle tante richiesta pervenute. Il convenzionamento di nuovi posti nel nido privato ‘La Mia casetta Viola’ appena avviato, rappresenta un ulteriore investimento da parte dell’Amministrazione che completa l’offerta di posti convenzionati a disposizione delle famiglie medicinesi» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.