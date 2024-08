Il Telefono Amico c’è anche in estate. E a Modena cerca nuovi volontari

Non si ferma nemmeno in piena estate l’attività di ascolto di Telefono Amico: i volontari modenesi, così come quelli del resto d’Italia, rispondono al telefono al numero 02 23272327 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24, ma sono raggiungibili anche su Whatsapp al numero 324 0117252 tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 21 e via mail (mail@micaTAI a cui si accede dal sito dell’associazione).

Diverse quindi anche in pieno agosto e nei giorni festivi le opportunità per accedere al servizio nato per dare a chiunque si trovi in stato di crisi o emergenza emozionale, in qualunque momento e in modo completamente gratuito e anonimo, la possibilità di trovare un volontario aperto all’ascolto e al dialogo per favorire il benessere personale e la salute sociale.

Telefono Amico Modenese Odv è parte di Telefono Amico Italia ed il numero telefonico è unico a livello nazionale, come ulteriore garanzia di anonimato.

Le segnalazioni di malessere emotivo sono più che raddoppiate nell’arco degli ultimi anni, con un forte aumento di contatti da parte dei giovani e una tendenza in netta crescita. I dati nazionali fanno riflettere: sono quasi 115mila le richieste d’aiuto ricevute da Telefono Amico Italia nel 2023, oltre 300 al giorno. In crescita soprattutto il servizio di ascolto via Whatsapp (+14% rispetto al 2022) e quello via e-mail (+10%), sebbene il servizio di ascolto telefonico resti il più usato con oltre 100mila chiamate nell’ultimo anno.

Nel frattempo continuano a crescere le richieste di aiuto anche sulle linee modenesi: dalle 4.379 del 2022 si è passati alle 5.898 del 2023 fra telefonate, contatti mail e WhatsApp.

Sono numeri in continua crescita, se si pensa che nel 2019 erano appena 2.061, nel 2020 toccavano quota 2.464 e nel 2021 arrivavano a 3.783.

Per lunedì 16 settembre alle 20,30 Telefono Amico Modenese Odv ha organizzato un appuntamento online per presentare il corso per nuovi Volontari di Telefono Amico: la richiesta di aiuto continua ad aumentare e c’è un enorme bisogno di persone disposte ad ascoltare in modo attivo.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’appuntamento online gli interessati possono già contattare l’associazione scrivendo a modena@telefonoamico.it