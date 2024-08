Reggio Emilia, giovane minacciato con un coltello: denunciati i due presunti autori

Si trovava, nei pressi di un Bar di Reggio Emilia quando, per motivi ancora da chiarire, veniva minacciato con un coltello da due uomini che poi si allontanavano. La vittima allertava immediatamente il 112 che inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia. I militari acquisivano le prime informazioni dalla vittima e rintracciavano poco distante i due uomini, presunti autori della minaccia, uno dei quali alla vista dei militari gettava a terra un coltello, recuperato dagli operanti, risultato essere della lunghezza complessiva di 16 cm (di cui 7 di lama).

È successo l’altra sera dopo le 23:00 quando, i militari della sezione Radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia venivano allertati, a seguito di segnalazione giunta al 112, da un giovane di 26 anni che riferiva di essere stato minacciato con un coltello da due uomini. Giunti sul posto, i militari, acquisivano nell’immediato le prime informazioni dai presenti e dalla vittima, che riferiva di essere stato minacciato da due uomini, di cui uno dei due impugnava un coltello che gli avrebbe puntato allo stomaco. Dopo aver raccontato i fatti, indicava ai militari i due uomini che erano poco distanti da loro. Quindi gli operanti si avvicinavano ai due, ed alla loro vista uno di questi gettava a terra il coltello.

Appurati i fatti e a seguito di concordi dichiarazioni testimoniali, i due uomini – rispettivamente di 40 e 25 anni entrambi residenti a Reggo Emilia – venivano accompagnati presso la caserma di Corso Cairoli per ulteriori accertamenti, e al termine delle formalità di rito denunciati alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata in concorso. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.