Nell’assestamento di bilancio del Comune di Castelvetro cifre importanti per le manutenzioni del territorio

Nell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’anno in corso approvato nell’ultimo Consiglio comunale di Castelvetro spiccano in maniera evidente diverse voci economiche indirizzate alle manutenzioni del territorio, delle scuole e delle strutture sportive.

Andando ad analizzare le cifre, emerge come siano stati inseriti nell’assestamento 40.000 euro in più su potature e pulizia del verde pubblico, banchine e fossi stradali e altri interventi straordinari. Vi sono poi 30.000 euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria sui parchi urbani e 36.000 sulla segnaletica stradale (orizzontale e verticale).

Per quanto riguarda le scuole vi sono oltre 48.000 euro per manutenzioni e riparazioni varie; per le palestre 36.500 euro e ben 124.000 euro per le strutture sportive, compresi la recinzione del Centro sportivo di Castelvetro e l’importante intervento sull’impianto di illuminazione del centro sportivo di Solignano.

«Ritengo le manutenzioni di fondamentale importanza per tutto il territorio – dice il sindaco di Castelvetro Federico Poppi. Già all’indomani del nostro insediamento, ho dato mandato alla giunta e agli uffici di procedere concentrando gli sforzi nella direzione di una importante fase di manutenzione del territorio e devo ringraziare per le pronte risposte sia l’ufficio tecnico che la ragioneria del Comune. Per finanziare gli interventi, alcuni dei quali di una certa rilevanza, abbiamo subito colto l’occasione del consueto assestamento di metà esercizio, favoriti da un bilancio forte e sano che ci mette a disposizione risorse aggiuntive derivanti dalle economie realizzate».