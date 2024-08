Insediati i nuovi consiglieri UCMAN: la nuova giunta già al lavoro sul tema Sanità

Si è svolta nella serata di ieri, 31 luglio, la prima seduta del consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno scorso.

Dopo che il presidente del Consiglio, Mattia Veronesi, ha confermato la regolarità della posizione dei nuovi consiglieri, nominati in seguito alle elezioni, nei comuni di Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice sul Panaro e San Possidonio, il presidente dell’Unione Claudio Poletti ha annunciato la formazione della nuova giunta dell’Unione con i seguenti incarichi:

– Claudio Poletti, presidente, sindaco di Finale Emilia: Organizzazione e Affari Generali; Personale; Tributi; Promozione territoriale; Assetto idrogeologico; Politiche del lavoro e dello sviluppo economico, attuazione del patto per lo sviluppo;

– Monja Zaniboni, vice presidente, sindaco di Camposanto: Bilancio e finanze; Progettazione territoriale e promozione del benessere delle famiglie; Amministrazione e contabilità del servizio alla comunità;

– Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro: Polizia locale; Sia-trasformazione digitale; Controllo di gestione;

– Marika Menozzi, sindaco di Concordia: Educazione e saperi; Formazione; Scuola di Musica; Comunicazione;

– Stefano Venturini, sindaco di Cavezzo: Sismica, Suap; Protezione civile;

– Alberto Calciolari, sindaco di Medolla: Ufficio di Piano; Servizio sociale; Autorizzazione monitoraggio e vigilanza per l’accesso alle strutture dei servizi pubblici e privati;

– Veronica Morselli, sindaco di San Possidonio: Sistema Bibliotecario; Educazione e politiche ambientali; Tutela degli animali in agricoltura.

La seduta è proseguita con la costituzione dei gruppi consiliari e la nomina dei rispettivi capigruppo. Si è quindi proceduto con lo svolgimento di tutti i punti previsti all’ordine del giorno. In particolare sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 e il conferimento all’Unione, da parte del Comune di Finale Emilia, del servizio personale.

Sempre ieri, nel pomeriggio, la giunta dell’UCMAN ha partecipato, insieme al Comune di Mirandola, a una riunione del Comitato di Distretto al quale erano presenti per la direzione generale Ausl di Modena, Anna Maria Petrini e Romana Bacchi, per la direzione del Distretto di Mirandola, Anna Maria Ferraresi e Giuseppe Licitra per la direzione medica dell’Ospedale Santa Maria Bianca.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione dell’Ospedale di Mirandola, con particolare riferimento ai nuovi investimenti che hanno riguardato la terapia semintensiva e la medicina d’urgenza, e sull’andamento delle attività legate all’assistenza sanitaria di prossimità.

Si è parlato poi della realizzazione e del funzionamento della Casa della Comunità nei diversi luoghi del territorio, come ad esempio Mirandola, che verrà inaugurata il prossimo 28 settembre, e Finale Emilia, per la quale è attesa la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2024.

Tutti i partecipanti hanno infine convenuto sulla necessità di aumentare la frequenza degli incontri del Comitato, per un migliore e più puntuale aggiornamento sulle iniziative e i progetti riguardanti l’ambito sanitario.