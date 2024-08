Il Rettore di Unimore nominato Presidente dell’Assemblea Generale dei Rettori e dei Presidenti di UNIgreen

Il Rettore di Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro è stato nominato, con sostegno unanime, Presidente dell’Assemblea Generale dei Rettori e dei Presidenti di UNIgreen, la prima Università europea nell’ambito dell’agricoltura sostenibile, delle biotecnologie verdi e delle scienze ambientali e della vita, che, insieme all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, vede coinvolte altre sette tra Università e Istituti di Istruzione Superiore europei: l’Università di Almería (Spagna) – coordinatore della rete, l’Istituto superiore della Provincia di Liegi (Belgio), l’Università di Scienze della Vita di Varsavia (Polonia), il Politecnico di Coimbra (Portogallo), l’Università Agraria di Plovdiv (Bulgaria), l’Università Agraria d’Islanda (Islanda) e la Scuola Superiore Sup’Biotech di Biotecnologie (Francia).

La visione dell’Alleanza UNIgreen si fonda sulla concezione dell’Università come motore della trasformazione ecologica, dove gli studenti e l’intera comunità accademica sviluppano valori, conoscenze, competenze e abilità per diventare agenti della transizione verso un’economia climaticamente neutra ed efficiente nell’uso delle risorse, supportata da un ecosistema che collega istruzione, ricerca, innovazione e società per promuovere uno sviluppo sostenibile.

In tal senso dal prossimo anno accademico prenderà il via il nuovo Corso di Dottorato congiunto in Agri-food Science, Technology and Biotechnology – STEBA UNIgreen. Basato sul dottorato preesistente in Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari di Unimore, questo nuovo titolo congiunto è frutto della collaborazione tra cinque membri dell’Alleanza UNIgreen. Il titolo di dottore di ricerca verrà, infatti, rilasciato congiuntamente dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (sede amministrativa del corso), dall’Università di Almeria (Spagna), dall’Università Agraria di Plovdiv (Bulgaria), dall’Università Agraria d’Islanda (Islanda) e dall’Università Politecnica di Coimbra (Portogallo).

Il nuovo dottorato si prefigge di fornire a dottorandi e dottorande una formazione avanzata nei settori delle scienze, delle tecnologie e delle biotecnologie agroalimentari, con particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità a supporto della transizione verde. Questo corso mira a formare esperti altamente qualificati per sviluppare autonomamente la ricerca, per comunicare i risultati mediante pubblicazioni scientifiche, per pianificare e presentare progetti di ricerca e per trasferirne i risultati sia in ambito accademico che alle aziende del settore agro-alimentare.