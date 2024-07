Montecchio: falsi carabinieri cercano di raggiare una coppia di anziani ma il figlio sventa la truffa

Ieri intorno alle 13:30, a Montecchio Emilia, due uomini hanno suonato al citofono di casa di una coppia di anziani di oltre 80 anni, presentandosi come un tecnico dell’acqua ed un carabiniere, quest’ultimo munito di pettorina con la scritta “carabinieri” e di falsa tessera di riconoscimento. Le due vittime hanno aperto agli sconosciuti facendoli entrare in casa. I due, col pretesto di dover effettuare un controllo a seguito di un guasto idraulico, dopo aver controllato il contatore sono entrati nell’abitazione.

Fortunatamente era in casa il figlio della coppia di anziani, che riposava al piano superiore, il quale, insospettito dalla situazione, riferiva ai malfattori che avrebbe chiamato il “112” per assicurarsi della veridicità di quanto riferito, mettendo in fuga i malfattori. Quindi l’allarme al 112 dei carabinieri dopo essere intervenuti sul posto, hanno scatenato una vera e propria caccia agli uomini, che al momento però non ha dato esito positivo.

I Carabinieri, fermo restando le risultanze investigative su questo episodio, rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, aiutare per non “restare vittime” di questi malviventi: