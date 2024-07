Libr’Aria porta il mondo della fantasia ad Albinea con racconti, laboratori, spettacoli e iniziative per famiglie

Si legge ancora al Parco dei Frassini. Si legge, si ascoltano storie, si colora, si discute, si gioca, come accade ormai, da ben 16 anni, a ogni fine agosto. La cornice è quella della Biblioteca Comunale “Pablo Neruda, ad Albinea, con il suo Parco dei Frassini – Margherita Hack, dove all’ombra di alberi secolari si terrà – dal 23 al 25 agosto – la sedicesima edizione di Libr’Aria, piccolo festival all’aria aperta.

Libr’Aria è un festival piccolo nel nome, ma non certo nella proposta, ricca anche quest’anno di appuntamenti con alcuni dei più significativi autori e autrici di letteratura giovanile (e non solo) del nostro paese e anche del panorama internazionale. Incontri con autori e autrici, laboratori di illustrazione, presentazioni di libri, momenti di discussione, narrazioni e spettacoli compongono, anche quest’anno, il programma di una manifestazione pensata per i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, ma rivolta anche alle famiglie, agli educatori e a tutti gli adulti curiosi e appassionati di lettura, cultura, bellezza.

LA PRESENTAZIONE

Il festival è stato presentato questa mattina dalla sindaca di Albinea Roberta Ibattici, da Eros Miari di Equilibri e dalla responsabile della biblioteca Federica Franceschini.

“Accoglieremo per la sedicesima volta in un luogo magico famiglie e bambini ad ascoltare storie e ad immaginare mondi – ha detto Ibattici – Questo appuntamento è la conferma dell’investimento sulla cultura che prosegue nel nostro comune. Inoltre si inserisce nel patto per la lettura proposto dalla nostra biblioteca e firmato quest’anno da tanti soggetti diversi. Sono emozionata perché è la mia prima edizione di Libr’Aria da sindaca”.

Miari ha illustrato il ricchissimo programma sottolineando che questa edizione mette in campo un’offerta che coinvolge sia i bambini che le famiglie con autori, illustratori, lettori, giornalisti e attori di grande qualità.

Franceschini ha messo in evidenza come il festival sia in stretta relazione con il territorio sottolineando la collaborazione con la scuola di italiano per stranieri che ha sede nello stesso edificio della biblioteca: “Inoltre – ha aggiunto la responsabile della biblioteca – quest’anno si sono aggiunti adulti stranieri del comitato Genitori di Albinea che racconteranno le favole dei loro Paesi di provenienza. Continuerà la nostra donazione di libri al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova per permettere ai piccoli pazienti di partecipare al clima del festival”. Infine Franceschini ha ringraziato gli sponsor che hanno interamente finanziato la kermesse.

UN RICCHISSIMO PROGRAMMA

Quest’anno saranno presenti ad Albinea alcuni autori trasversali alle età e nella proposta di eventi aperti alla partecipazione di pubblici diversi e complementari. È il caso, tra gli altri dell’ospite “internazionale” del festival: Paul Dowswell, scrittore inglese, pluripremiato, pluritradotto, e riconosciuto come il più autorevole autore di romanzi storici per il pubblico di ragazzi e ragazze. Oltre che per presentare Bomber, la sua ultima pubblicazione italiana, Dowswell sarà a Libr’aria nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 per condurre un laboratorio di scrittura aperto ai ragazzi e agli adulti (genitori e insegnanti) dedicato nientemeno che alle ghost stories. Un po’ di brividi nella calura di fine estate.

Nel pomeriggio di sabato 24, sarà poi Silvia Bencivelli, giornalista scientifica che è stata anche tra le conduttrici di Radio 3 Scienza a proporre a un pubblico variegato di adulti e ragazze e ragazzi curiosi le sue storie di medicina spericolata, racchiuse nel volume Eroica, folle e visionaria.

Di giornalista in giornalista, sarà la volta di Nico Piro, inviato del TG3 su diversi fronti di guerra: il suo ultimo libro Se vuoi la pace conosci la guerra è rivolto ai più giovani, ma la sua voce e i temi del suo incontro – in programma la mattina del sabato – sono oggi di particolare interesse per un pubblico senza età.

Appassionato di cinema, per molti anni vicedirettore del Giffoni Film Festival, Manlio Castagna arriverà a Libr’Aria nella sua ultima veste di autore di libri per ragazze e ragazzi dalle atmosfere misteriose e inquietanti, ma anche per mettere la sua voce cinematografica nella discussione della domenica mattina di Libr’Aria, dedicata a un’incontro-scontro sulle diverse forme con cui le storie ci attraggono: meglio un libro? Meglio un film? Meglio un fumetto? A dialogare con Castagna saranno Federico Appel, illustratore e autore di fumetti e Nicola Cinquetti, scrittore veronese.

Detto della natura aperta di un festival che mira sempre a coinvolgere grandi e piccoli, va però evidenziato tutto lo spazio che Libr’Aria offre ai lettori e alle lettrici più piccoli. A partire proprio dagli autori appena citati: Federico Appel e il suo laboratorio di illustrazione sporchevole ispirato al libro E se fossi una tigre?, in programma nel pomeriggio del sabato; e poi Nicola Cinquetti, che nel pomeriggio della domenica giocherà con i suoi tanti libri di filastrocche, con le sue rime dedicate ai segnali stradali, ma anche con i suoi racconti e romanzi, come il bellissimo L’estate balena, libro finalista all’edizione 2024 del premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Dalle filastrocche al gioco il passo è breve: ma l’incontro con Andrea Angiolino ci proporrà un gioco davvero speciale: quello delle avventure per bivi proprie del libro-gioco. Grande esperto di giochi e autore di numerosi Libri-game, Angiolino sarà ad Albinea il pomeriggio di venerdì 23 per presentare il suo libro I misteri delle catacombe, ma soprattutto per trascinare il pubblico di Libr’Aria in una vera avventura al tempo dell’Antica Roma, da leggere, da giocare, da vivere da protagonista.

Ai lettori e alle lettrici più piccole saranno rivolti i laboratori di illustrazione, che tre autrici e illustratrici bravissime proporranno tra storie e disegni, con ritagli, grandi fogli colorati, scatole colme di sorprese, misteriose capanne. A cominciare sarà Eva Francescutto, di Minibombo, prestigiosa casa editrice reggiana specializzata nell’editoria per la prima infanzia e nelle pubblicazioni digitali, che aprirà il festival con il suo Il castoro, l’uovo e la gallina, nel pomeriggio di venerdì 23. Sabato sarà invece la volta di Irene Penazzi, che se al mattino costruirà capanne letterarie coi bambini e le bambine, il pomeriggio si dedicherà a I giorni del mare, facendo del Parco dei Frassini una spiaggia disegnata. Domenica sarà invece la volta di Rossana Bossù, che arriverà da Torino e porta Libr’Aria il suo Come un albero, ma anche e soprattutto Il soffio della balena, con cui riempirà il parco di bellissimi, coloratissimi, soffianti cetacei.

Non mancheranno certamente i fumetti nel programma di Libr’Aria, che si uniranno alla scienza. Luca Malagoli – esperto scientifico del festival, che già condurrà un laboratorio atomico il pomeriggio del venerdì – sarà protagonista nella mattinata di sabato 24 dell’incontro di presentazione di Telemark. Sabotaggio all’atomica, la storia a fumetti di cui è autore insieme a Federico Appel.

Attesissimi, infine, gli spettacoli di narrazione che coloreranno le serate e la domenica pomeriggio di storie, voci, suoni e figure. Prendere il volo, una storia di ombre, musiche e meraviglie, ispirata all’omonimo albo illustrato, sarà proposta da Drogheria Rebelot la sera di venerdì 23. Nella serata del sabato il divertimento si alterna alla paura sull’Altalena delle storie, proposta da due voci molto conosciute a Libr’Aria: quelle di Alessandra Baschieri e Alessia Canducci. Si chiuderà la domenica con Rodari in valigia, uno spettacolo di fiabe, rime e racconti rodariani che sarà presentato dal Teatro dell’Orsa.

Come ogni anno Libr’Aria significa anche Redazione Fuorilegge che in questa edizione sarà ancora di più protagonista. Oltre a raccontare il festival sulle pagine social e a condurre gli appuntamenti del Notturno Fuorilegge con Paul Dowswell e Manlio Castagna, le ragazze e i ragazzi della redazione daranno vita a Buonanotte Fuorilegge, passando la notte del sabato in biblioteca per dimostrare come la passione per la lettura oltrepassi anche i limiti… dell’orologio.

E poi la libreria del festival, gli spazi bellissimi della biblioteca, le Narrazioni vagabonde eseguite “su richiesta”, le letture curate dagli studenti e studentesse della Scuola di Italiano per stranieri – C.P.I.A. Reggio Sud e dal Comitato Genitori di Albinea, la colazione con le storie, il lavoro dello staff della biblioteca e dei volontari e volontarie che li affiancano, e quello di Equilibri, la cooperativa che come ogni anno ha organizzato e condurrà anche questa edizione del festival. Tutto questo è Libr’aria, per la sedicesima volta, il piccolo festival di chi ama i libri e la lettura, al Parco dei Frassini “Margherita Hack, ad Albinea, dal 23 al 25 agosto.

Inoltre anche quest’anno Libr’Aria andrà oltre Libr’Aria, per arrivare al reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio, dove porterà libri e storie, regalando sorrisi. E i sorrisi, si sa, aiutano a crescere e a stare meglio.

Libr’aria è un progetto di Equilibri per il Comune di Albinea realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) con il sostegno di Conad Albinea e Pet store Conad Montecavolo • Grasselli spa • Fondazione Pietro Manodori • Elettric80 • Coopselios • Andria • Autocarrozzeria Benevelli • ResinFloor srl • Pizzi srl • Eco del Mare • Offi cine Iori • CMR Group Spa

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” e nell’adiacente Parco dei Frassini “Margherita Hack”. In caso di maltempo tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni della Biblioteca e del Comune.

L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti.

È previsto l’obbligo di prenotazione per le attività di laboratorio.

Il programma completo è disponibile su:

FB Biblioteca Comunale – Albinea – bibliotecanerudaalbinea

FB Libr’Aria Albinea

FB Equilibri per leggere – equilibriperleggere

www.comune.albinea.re.it

Informazioni e prenotazioni da martedì 6 agosto

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, via Morandi 9 – 42020 – Albinea (RE )

biblioteca@comune.albinea.re.it – Tel 0522 590232

da martedì a sabato h. 9:00 – 13:00

martedì e giovedì h. 16:00 – 18:00