Distretto di Castelfranco, a Ravarino rimodulata l’attività dei medici di medicina generale

L’Azienda USL di Modena comunica che dal 2 agosto sarà rimodulata l’attività dei medici di medicina generale nell’area di Ravarino. Il team di medici di famiglia, che svolgeva attività nell’ambulatorio della farmacia in via Roma 345 cesserà l’attività in quanto, come previsto, si trattava di una soluzione temporanea.

Nel centro del paese rimangono attualmente attivi due medici di medicina generale nei rispettivi ambulatori (recapiti e indirizzi sono consultabili sul sito dell’Azienda USL di Modena nella pagina www.ausl.mo.it/medicidifamiglia) ma per i cittadini c’è anche la possibilità di scegliere il medico fuori dal Comune di Ravarino nell’ambito territoriale di riferimento, dove è garantita disponibilità di scelta: Nonantola, Bomporto, Bastiglia.

Ricordiamo che la scelta del medico può essere fatta in diversi modi: attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, per telefono (solo per i maggiorenni) al Punto unico di prenotazione e assistenza di base al numero 059 5130130 da lunedì a venerdì ore 8.30-13.00 oppure consegnando nelle farmacie o inviando via mail all’indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it il modulo compilato e disponibile sul sito di Ausl nella pagina www.ausl.mo.it/cambiomedico.