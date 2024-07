Cinema all’aperto, a Correggio un agosto da non perdere

Un agosto con le stelle. Sotto le stelle. Il 2 e il 9 altri appuntamenti con il cinema all’aperto nelle frazioni, dal 16 in poi inizia il gran finale di nuovo in centro. Agosto a Correggio regala alcuni momenti da non perdere con il grande cinema.

Venerdì 2 all’area verde della bocciofila di Canolo è in programma Titina, film di animazione dedicato alla famosissima cagnolina dell’esploratore dei due Poli Roald Amundsen.

Il 9 agosto nel rinnovato Piazzale Aldo Moro (Espansione Sud) è in programma Sing Street, la storia del sedicenne Conor da Dublino che insegue l’amore ed il sogno di fondare una pop band di successo.

Proiezioni di nuovo in centro a Correggio venerdì 16 agosto, con un classico anni ’80, primo episodio di un trittico dedicato alla danza: in Corso Mazzini, alle 21, si faticherà a stare fermi di fronte allo schermo che proietta Flash Dance, pellicola del 1983 che diede popolarità mondiale alla protagonista Jennifer Beals e ad Irene Cara, interprete della colonna sonora.

Stessa location, stesso mood il venerdì successivo, il 23 agosto sempre alle 21, si balla al ritmo di Footloose. Nel cast Kevin Bacon e, soprattutto, quella Sarah Jessica Parker che di lì a qualche anno diventerà icona nel ruolo di Carrie Bradshaw in Sex & The City.

E ancora venerdì 30 agosto, alle 21, sempre in Corso Mazzini, gran finale con Dirty Dancing, film del 1991 che ha lanciato a livello globale la carriera di Patrick Swayze.