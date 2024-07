Aggiornamenti sulle chiusure previste in Tangenziale di Bologna ed R43

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, prevista dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 2 agosto; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata degli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 agosto, con conseguente chiusura degli svincoli di 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; -per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio degli svincoli 7bis e 7: svincolo 6 Castelmaggiore.

Sul Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana (R43), per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 6:00 alle 14:00 di giovedì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.