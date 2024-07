Sabato concerto al tramonto sul lago di Castel dell’Alpi

Si terrà sabato 3 agosto alle 21.00 il concerto gratuito sulle rive del lago di Castel dell’Alpi, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro. L’evento rientra nell’ambito della rassegna Crinali 2024, realizzata in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, ed è stato sviluppato in collaborazione con Ascom-Confcommercio, da sempre attenta anche alle politiche dell’Appennino e del Comune di San Benedetto Val di Sambro, nonché alle grandi potenzialità che questi territori sono in grado di esprimere anche e soprattutto grazie ad un lavoro di squadra importante per le tante attività commerciali presenti.

Ad esibirsi sarà il musicista Germano Bonaveri, cantautore bolognese classe 1968, con undici album all’attivo, già finalista al premio Tenco, che vanta collaborazioni con Lucio Dalla, Armando Corsi, Beppe Quirici, Flaco Biondini, Ellade Bandini ed altri. Presenterà, insieme a Nicola Morali al pianoforte e Stefano Melloni ai fiati, il repertorio di 20 anni di attività ed alcuni brani del prossimo disco, in uscita questo autunno. Un concerto di cantautorato raffinato per 90 minuti di musica e parole.

Per chi vorrà passare una serata al fresco in questa parte di Appennino, per rendere ancora più piacevole l’evento, il programma completo della serata prevede la possibilità di cenare sul lago grazie all’apertura dello stand gastronomico da parte della Società Sportiva “USCA” di Castel dell’Alpi.

“Quello messo in campo anche questa estate dal Comune – spiega Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro – è un programma di eventi molto ricco e di qualità, che ci sta dando ottimi risultati e grande soddisfazione, giudizio questo che stiamo riscontrando sul campo grazie alla presenza di tantissime persone che partecipano con soddisfazione. Gli eventi estivi sono un importante volano per il territorio, in termini di promozione e sviluppo, e come tali lo diventano anche per le attività commerciali della zona, che per noi sono fondamentali. Nel territorio c’è voglia di fare turismo, di fare promozione e di unire l’arte alla bellezza dei nostri luoghi. Su questi presupposti condivisi con l’Unione dei Comuni e con Ascom Bologna, che come sempre ringrazio, è nata l’idea di dare vita a questo concerto estivo che ci consentirà di godere di buona musica al calare del sole nella suggestiva e splendida cornice del lago di Castel dell’Alpi, concedendoci un po’ di respiro rispetto alla calura estiva di queste settimane”.

“Nel nostro territorio le attività commerciali si inseriscono nella vita quotidiana di tutti i giorni – dichiara Claudio Tedeschi, Consigliere Comunale con delega alle attività produttive -. Oltre ad offrire una moltitudine di servizi, sono l’occasione in cui socializzare e tenere vive le comunità. Tutto questo dando una capillarità sul territorio e trasmettendo offerta ed opportunità anche ad un turismo che si sta sviluppando sempre più concretamente. Questo connubio garantisce sempre più appetibilità per queste zone che si stanno facendo riscoprire grazie alle bellezze naturali e alla lontananza da una vita ormai troppo frenetica”.