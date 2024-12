I campioni modenesi di Paintball ricevuti in Municipio

Felici per il recente successo che li ha visti laurearsi campioni d’Italia a Roma lo scorso 6 ottobre, i componenti della squadra agonistica di Paintball Modena hanno portato in Municipio anche la coppa per mostrarla al sindaco Massimo Mezzetti e all’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi che li hanno invitati per congratularsi del recente successo.

Nella sala di Rappresentanza l’incontro ha visto protagonisti gli atleti della squadra agonistica assieme ad alcuni giovani della squadra under 16.

Sindaco e assessore hanno consegnato tre medaglie della Bonissima in rame e il gagliardetto della città rispettivamente al mister Ivan Golinelli, al capitano Gianmarco Tamburini e al Presidente Norman Forghieri, e sono stati a loro volta premiati dalla squadra di tiratori modenesi che ha consegnato loro una targa di ringraziamento per ciò che la città di Modena e l’amministrazione comunale ha fatto per allargare la conoscenza di uno sport che sta progressivamente prendendo piede.

Radicati con gioia nella Polisportiva Madonnina i precursori del paintball modenese spiegano che grazie a Top Paintball ASD a breve nascerà anche la scuola di paintball per allenare anche i più piccoli a questo sport che fa parte della FIDASC (Federazione italiana discipline armi sportive da caccia).

“Modena è la città di tutti gli sport – hanno affermato il sindaco Mezzetti e l’assessore allo Sport Bortolamasi – e lo dimostra quotidianamente. Per questo motivo rinnoviamo anche con il paintball la tradizione di ricevere nella casa di tutti i modenesi, quale è il Municipio, i nostri sportivi che raggiungono importanti risultati”.

Il paintball è uno sport il cui scopo è eliminare l’avversario colpendolo con delle palline di gelatina riempite di vernice vivacemente colorata, sparate mediante appositi strumenti ad aria compressa chiamati marker (marcatori). La disciplina è nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70, è considerato uno sport dinamico ormai diffuso in tutto il mondo.