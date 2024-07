‘Il resto della settimana’: a Correggio il cantante-attore Peppe Servillo insieme alla chitarra di Cristiano Califano

Si intitola Il resto della settimana il secondo evento nell’ambito del Festival Mundus che andrà in scena a Correggio presso il Cortile del Palazzo dei Principi mercoledì 31 luglio: Peppe Servillo sarà accompagnato da Cristiano Califano alla chitarra nell’esecuzione di alcune canzoni… sportive.

Interprete raffinato e dai tanti volti, cantante e attore, Peppe Servillo leggerà La presa di Torino, un racconto di Maurizio de Giovanni tratto dal libro Il resto della settimana. Il testo racconta del bar di Peppe, un piccolo bar dei quartieri spagnoli di Napoli, un luogo accogliente e familiare, sempre uguale a sé stesso, dove prima e dopo l’appuntamento con la partita di calcio una varietà di persone si ritrova per commentare, senza barriere di censo, i fatti sportivi e non della settimana. Si svela, così, non solo la natura del tifoso ma anche quella puramente umana che ci introduce all’umore e alla storia di una città meravigliosa che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto.

E tutti gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio esilarante, una trasferta da sogno verso un’insperata vittoria del Napoli (che culminerà con la conquista del suo primo scudetto).

Un ambiente osservato con ironia, acume e amore e con un occhio rivolto più alle gradinate che al campo di gioco con personaggi che sembrerebbero inventati ma che invece esistono veramente.

Uno spaccato del calcio a 360 gradi ma anche uno spaccato della vita.

Informazioni di biglietteria

Inizio spettacoli ore 21:30

Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo

COMUNE DI CORREGGIO – TEATRO ASIOLI

Tel 0522 637813 – info@teatroasioli.it – www.teatroasioli.it – www.comune.correggio.re.it

biglietti

giorno prima del concerto, ore 18-19 – giorno del concerto ore 18-19 e 20.30-21.30

Per maggiori informazioni

ATER FONDAZIONE Tel 059 340221 – mundus@ater.emr.it – www.ater.emr.it – fb: festivalmundus