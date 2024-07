Infortunio sul lavoro a Rubiera, ferito operaio 57enne

Questa mattina intorno alle ore 11:30, presso una ditta di via Emilia Ovest 56, un operaio 57enne è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro, urtato da un grosso rotolo di carta trasportato da un muletto condotto da un collega. L’infortunato è stato prontamente soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove si trova attualmente: non ha riportato gravi ferite, quindi non è in pericolo di vita. La Medicina del Lavoro sta svolgendo i dovuti accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.