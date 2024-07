Fondazione Ricerche Scienze Neurologiche trova sede in centro a Bologna

Saranno gli spazi di Ucid Bologna (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) a ospitare la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, ingaggiata nel percorso di raccolta fondi per la costruzione del Bellaria Research Center, realtà che sorgerà presso l’Ospedale Bellaria di Bologna e che, con oltre 400 ricercatori coinvolti, ambisce a divenire una delle eccellenze nazionali della ricerca neurologica, punta d’avanguardia della medicina traslazionale nel Paese, rimettendo a nuovo oltre 1.500 metri quadri di spazi oggi in disuso dell’Ospedale.

“Gli spazi del Bellaria rimangono il nostro centro, ma ci serviva anche una sede operativa, che fosse indipendente e centrale alla città. Così ci avviciniamo a Bologna, che ha già dimostrato grande generosità verso la nostra mission. La donazione di Emil Banca e la disponibilità di Ucid Bologna ci ha permesso di trovare in via Solferino 36 lo spazio adeguato alla nostra sede” spiega il presidente Daniele Ravaglia, che ha il difficile compito di trovare le risorse per la realizzazione del Bellaria Research Center.

Grazie alla donazione di Emil Banca, corrispondente ai primi sei mesi di affitto, la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche ha infatti trovato casa presso la sede della sezione bolognese di Ucid, presieduta da Filippo Sassoli de’ Bianchi.

“La generosità di Emil Banca, socio fondatore della Fondazione insieme ad altre importanti realtà bolognesi, ci permette non solo di guadagnare una sede di pregio e centrale in città, ma anche di connetterci più profondamente con il mondo di Ucid, che vanta tra gli i suoi soci importanti imprenditori locali, e con cui abbiamo una vera vicinanza a livello valoriale” afferma Daniele Ravaglia.

“In qualità di soci fondatori della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche abbiamo sentito la necessità di intervenire per rispondere a un bisogno, come quello di una sede che fosse più agibile e più centrale. Siamo soddisfatti della soluzione trovata con Ucid Bologna, il cui presidente Sassoli, sensibile alla missione della Fondazione, si è subito reso disponibile” spiega Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca.

“Ucid nasce per portare nel mondo dell’impresa un’alta ispirazione morale, ospitare una Fondazione che si occupa di ricerca neurologica e che svolge un compito così importante in città è un onore. Siamo certi che la vicinanza, oggi anche fisica, tra Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche ci darà modo di renderci attivi anche nella promozione delle attività della Fondazione nel mondo degli imprenditori cattolici bolognesi” conclude Sassoli De’ Bianchi.