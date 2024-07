Chiuso il bando per il terreno edificabile di via Poliziano a Fiorano Modenese

Si è chiuso il bando relativo all’alienazione del terreno edificabile con sovrastante fabbricato da demolire di via Poliziano a Fiorano Modenese, con la presentazione di alcune offerte che verranno esaminate martedì 30 luglio dalla apposita commissione.

Chi si aggiudicherà l’area (il valore base del bando era di 75 mila euro), una volta completati gli atti e il passaggio di proprietà, dovrà abbattere in tempi brevi l’edificio presente sul terreno, vuoto ormai da alcuni anni.

Successivamente è prevista la costruzione di una quindicina di nuovi alloggi per rispondere ai bisogni abitativi del territorio e anche la realizzazione di un’area verde.

“E’ stato intrapreso, già dalla precedente amministrazione, un percorso per dare una risposta concreta alla riqualificazione di quest’area e sanare situazioni di degrado ed abbandono, come richiesto da molti cittadini. – spiega il sindaco Marco Biagini – Siamo dispiaciuti dei recenti episodi di micro-criminalità, legati a furti nelle abitazioni nella zona. Come in passato, ci tengo a sottolineare che il dialogo con le forze dell’ordine è sempre attivo e positivo e siamo certi che la vigilanza sia massima.

L’abbattimento del palazzo di via Poliziano che a breve si realizzerà e la costruzione

dei nuovi alloggi, potrà sicuramente portare ad un miglioramento sia in termini di sicurezza che di decoro e qualità per gli abitanti della zona. Le politiche abitative rappresentano una priorità per la nostra Amministrazione.”