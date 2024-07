Inaugurato il Centro di Raccolta di via Legnari a Finale Emilia

È stato inaugurato questa mattina il Centro di Raccolta di via Legnari a Finale Emilia, completamente rinnovato e riqualificato.

Dopo la benedizione della struttura da parte del parroco di Finale Emilia don Daniele Bernabei, sono intervenuti il progettista della struttura, l’ingegner Giovanni Spaggiari, il presidente di Geovest William Maccagnani e il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti. L’ingegner Spaggiari ha illustrato le caratteristiche tecniche dell’intervento di riqualificazione che ha visto un investimento di circa 550 mila euro, comprensivi di imprevisti per 46 mila euro, come da progetto approvato dalla Giunta comunale il 2 marzo 2023. Il presidente Maccagnani si è complimentato con i cittadini finalesi che hanno raggiunto l’86,2 per cento di raccolta differenziata, percentuale di tutto riguardo, e ha ricordato come il 35 per cento dei rifiuti raccolti sia rappresentato dall’organico. Il sindaco Poletti, infine, dopo aver ringraziato le maestranze che durante il periodo dei lavori hanno dovuto operare nel centro di raccolta di Massa Finalese, ha evidenziato il servizio di ancora maggior qualità che la nuova struttura consentirà di offrire a cittadini e imprese, sottolineando come dal prossimo anno entreranno in funzione anche tre Ecostation per la raccolta differenziata, strutture intelligenti per ottimizzare la raccolta dei rifiuti che consentono l’accesso 24 ore al giorno.

Il Centro di Raccolta di via Legnari è aperto nei seguenti giorni e orari: