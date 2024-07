Il Comune incontra i commercianti del centro di Fiorano

Giovedì pomeriggio 25 aprile il sindaco Marco Biagini e gli assessori del Comune di Fiorano Modenese hanno incontrato i commercianti del centro di Fiorano per avviare un percorso di miglioramento condiviso e di risoluzione delle criticità legate alla zona.

Erano presenti un buon numero di esercenti, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alla dirigente del Settore III del Comune, Cristina Scaravonati, a cui fa capo il Servizio attività produttive.

“Fare i commercianti non è facile, – ha detto l’assessore al Commercio, Sergio Romagnoli – ma siamo qui per attivare un nuovo percorso di lavoro e confronto, partendo da quello che di buono c’è; per raccogliere proposte da realizzare insieme, anche costituendo un’associazione, tipo Proloco, composta da esercenti, che si faccia carico di attrarre e organizzare iniziative per valorizzare il centro e le attività presenti”.

“Questo è il primo incontro per impostare il percorso da fare insieme, – ha ribadito il sindaco, Marco Biagini, – ognuno deve sentirsi ingaggiato a dare il suo contributo”.

Ha poi messo in evidenza quanto già fatto negli scorsi anni, a partire dal bando contributi a sostegno delle attività del centro che ha permesso ad alcuni esercizi commerciali di aprire, fino ai recenti interventi sui marciapiedi di alcune vie che hanno permesso la messa in sicurezza per i pedoni e che proseguiranno allargando l’idea del centro di Fiorano, anche dal punto di vista estetico, da via Malatesta fino a piazza De Gasperi.

Evidenziate anche alcune criticità, su cui si concentrato il confronto con i commercianti, a partire da quella dei parcheggi, su cui il Sindaco ha fatto alcune proposte “per correggere il tiro” e su cui si ragionerà insieme. “La precedente Amministrazione – ha detto – ha lavorato per allargare ad uso pubblico l’intero parcheggio del cinema Primavera, proprio a ridosso di via Vittorio Veneto. Una volta completato l’iter, verranno predisposte adeguata illuminazione e segnaletica verticale ed orizzontale, per renderlo più visibile.”

Strettamente collegato al tema parcheggi è anche il tema dei controlli, sia per chi parcheggia in zona disco orario, senza rispettare i limiti di tempo, sia per chi accede in via Vittorio Veneto da via Statale Ovest contromano, specie biciclette, monopattini e motocicli, rappresentando un pericolo per chi esce da vie laterali e parcheggi.

Richiesta dai commercianti anche la possibilità di avere un sportello ATM in zona, per facilitare anche eventuali clienti di passaggio, nei giorni festivi.

Altre azioni che l’Amministrazione vuole mettere in campo riguardano la ricerca di bandi e contributi sia per la promozione turistica sia per quella degli esercizi di vicinato e la volontà di portare nuovi servizi di prossimità in centro, come ad esempio l’infermiere di comunità in collaborazione con l’Ausl. Anche in tema di PUG (Piano Urbano Generale) l’impegno è quello di non dare spazio a nuove grandi superfici di vendita, a favore del commercio locale.

Inoltre l’assessore Sergio Romagnoli sta contattando i proprietari di negozi sfitti per sondare esigenze e richieste e fare una sorta di censimento, in modo da mettere in contatto più agevolmente domanda e offerta.

L’incontro si è concluso con un focus sugli eventi per attrarre persone in centro, Sindaco e Assessore al Commercio hanno ribadito la necessità di creare un’associazione partecipata dai commercianti per proporre iniziative, sia in forma di Proloco o con una revisione del Comitato Fiorano in Festa, che deve comunque riorganizzarsi. Sollecitata anche l’apertura delle attività in occasione delle manifestazioni organizzare dal Comune.