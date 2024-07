Festival Mundus 2024: Bombino ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia

Gli appuntamenti di Mundus ai Chiostri si concludono il 29 luglio con uno straordinario artista, Bombino, che presenta il suo nuovo album Sahel. Musicista nigeriano di etnia tuareg considerato la stella più luminosa del desert blues e che ha da tempo conquistato il cuore del pubblico grazie al suo stile inconfondibile in cui mescola la sua passione per il blues rock e per la chitarra elettrica con le sonorità tipiche dell’Africa subsahariana.

Bombino è nato e cresciuto in Niger in una tribù Tuareg che lotta da secoli contro il colonialismo e l’imposizione dell’Islam più severo. Costretto a fuggire più volte con la sua famiglia, un giorno prende in mano una chitarra dimenticata ed esercitandosi giorno dopo giorno scopre la sua più grande passione. Presto diventa allievo del rinomato chitarrista tuareg Haia Bebe e poco dopo entra a far parte della sua band acquisendo il soprannome di Bombino, una storpiatura dell’italiano “bambino” data la sua giovane età. Attratto dalle influenze di Jimi Hendrix e Mark Knopfler studia le loro tecniche fino a farle diventare sue e assimila quelle sonorità tipiche degli anni ’60-’70 inserendole in un contesto rock-blues di matrice americana arricchito da vocalismi in Tamasheq, la lingua Tuareg.

Soprannominato dal New York times “il Sultano delle sei corde” e dal Noisey “il più grande chitarrista al mondo”, nel 2019 viene nominato ai Grammy Awards per il Miglior World Music Album, risultando il primo artista nigerino ad essere nominato ai Grammy.

In Italia il sound di Bombino ha conquistato tutti, da Fabio Fazio che lo ha voluto ospite di “Che tempo che Fa” a Jovanotti che affascinato dalla sua storia lo ha coinvolto nella produzione del suo ultimo album, nasce così Si alza il vento, frutto della collaborazione tra l’artista toscano e il chitarrista tuareg. Il 15 settembre 2023 pubblica il nuovo album Sahel, è il suo lavoro più personale, potente e politico, ed è anche il più vario dal punto di vista sonoro perchè rispecchia il complesso mosaico di culture e persone che compongono il Sahel stesso.

La band

Sahel

Bombino (Goumour Almoctar) chitarra e voce

Kawissan Mohamed Alhassan chitarra e voce

Djakrave Dia basso e voce

Corey Wilhelm batteria

