Un’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo e furgone carico di idropulitrici, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, questa mattina intorno alle 9:00, in via dell’Industria nella zona industriale a Fora di Cavola. In via di accertamento cause e dinamica della collisione. Sul posto i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti.

In aggiornamento