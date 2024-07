A Bologna sventata una truffa ai danni di una persona anziana

Sventata una truffa ai danni di una persona anziana che, alla chiamata di monitoraggio effettuata dal servizio e-Care, ha riferito di aver ricevuto la visita da una donna che si è presentata come “operatrice Cup del gruppo che va a domicilio”. In quel momento la signora, di 92 anni residente al Navile, era fortunatamente in compagnia di una vicina di casa: la presunta truffatrice ha scambiato poche parole e si è allontanata velocemente.

Ricordiamo che e-Care, il servizio di monitoraggio rivolto a persone anziani e fragili, è solo telefonico e non prevede che operatori si rechino a casa degli utenti. Come suggerito alla signora, in situazioni analoghe si raccomanda di non aprire la porta e di chiamare le forze dell’ordine.

A livello operativo il servizio e-Care attenziona quotidianamente gli utenti per prevenire truffe o raggiri, invitandoli ad adottare comportamenti che li mettano in sicurezza e rendendosi disponibile attraverso il numero verde a supportare l’anziano in situazioni dubbie, anche in raccordo con i volontari che contattano gli anziani durante le ondate di calore.

Informazioni su e-Care: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/accedere-servizio-e-care