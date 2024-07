Reggiana Nuoto sesta al “Campionato regionale di Categoria in vasca lunga”

Con le Finali del “Campionato regionale di Categoria in vasca lunga”, che si sono svolte la settimana scorsa, dal 15 al 18 luglio, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono concluse le manifestazioni natatorie regionali di questo anno sportivo anche per i ragazzi più grandi. Nella classifica finale a squadre il team granata si è classificato al 6° posto su 35 squadre partecipanti (con 523,50 punti), dopo CN Uisp Bologna al vertice, Coopernuoto al 2° posto, Nuova Sportiva Emilia al 3°, Imolanuoto al 4° e De Akker Team al 5°.

Numerosi i ragazzi reggiani che hanno ottenuto medaglie individuali e che si sono così qualificati per i “Campionati Italiani di Categoria”, che si svolgeranno in agosto. Tra i maschi: Federico Zini, bronzo nei 100 e 200 rana (Ragazzi 14); Riccardo Stocchetti, oro nei 50 farfalla, bronzo nei 100 sl e nei 50 dorso (Juniores); Sebastian Manfredi, argento nei 100 dorso (Juniores); Simone Ficarelli, oro nei 50, 100 e 200 rana, argento nei 200 misti (Juniores); Alessandro Neri, bronzo nei 200 rana (Juniores); Filippo Caffarri, argento nei 100 e 200 farfalla, oro nei 400 misti (Cadetti); Gaetano Verace, bronzo nei 200 farfalla (Cadetti). Tra le femmine: Beatrice Tarasconi, bronzo nei 1500 sl (Ragazzi); Marina Calcamuggi, bronzo nei 100 dorso (Juniores); Aurora Abbruscato, bronzo nei 50 sl (Senior).

Ottimi risultati anche nelle staffette, dove Reggiana Nuoto ha ottenuto tanti podi. Nelle staffette maschili: bronzo nei 4×100 sl Ragazzi (Matteo Galeotti, Alessio Savinelli, Fabio De Vitis e Gianpaolo Benelli); bronzo nei 4×100 sl Juniores (Luigi Piscopo, Sebastian Manfredi, Alessandro Neri, Riccardo Stocchetti); bronzo nei 4×200 sl Ragazzi (Benelli, Galeotti, De Vitis, Savinelli); bronzo nei 4×100 misti Juniores (Manfredi, Ficarelli, Stocchetti, Piscopo). Nelle staffette femminili: bronzo nei 4×100 sl Seniores (Elena Daviddi, Greta Pedroni, Federica Savoia e Aurora Abbruscato); bronzo nei 4×200 sl Seniores (Pedroni, Daviddi, Abbruscato, Savoia).

“Siamo alle battute conclusive della stagione 2024 che ha visto Reggiana nuoto tra le società protagoniste di questi Campionati regionali – commenta il direttore sportivo, Filippo Barbacini -, i riscontri cronometrici sono stati ottimi. Tra pochi giorni saremo in partenza per i Campionati italiani di Categoria, atto conclusivo di questa stagione. Al momento abbiamo 6 atleti qualificati, e speriamo che arrivi la ciliegina sulla torta per coronare questa esaltante stagione”.

Prossimo appuntamento dunque con i “Campionati Italiani di Categoria”, che si svolgeranno allo Stadio del nuoto di Roma dal 5 al 12 agosto.