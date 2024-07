Il drago dalle sette teste del Teatro dell’Orsa al Parco del Mauriziano di Reggio Emilia

Domenica 28 luglio alle ore 18.30 lo spettacolo itinerante con musica dal vivo, dai 5 anni e per ogni età, Il drago dalle sette teste del Teatro dell’Orsa attraverserà il Parco del Mauriziano di Reggio Emilia nell’ambito di Onirico Festival 2024.

“Narrare in natura è diverso dal raccontare negli spazi al chiuso: le parole sono custodite dagli alberi, si fanno sorprendere dal vento, dalle nuvole, dal sole, dall’apparizione di un animale. Qui si intrecciano i racconti, avvolti dal manto degli alberi. Italo Calvino da molto tempo è nostro alleato, ancora lo celebriamo abitando quel patrimonio di storie che sono catalogo infinito dei nostri destini”: Monica Morini, direttrice artistica del Teatro dell’Orsa, introduce il rapporto non occasionale con la narrazione in spazi naturali e con il celebre scrittore “Il drago dalle sette teste è un sentiero di musica e parole per attraversare il tempo lento delle storie, gli incanti, le prove da superare grazie ai suggerimenti di invisibili aiutanti magici. Un rito aperto ai cuori di tutte le taglie perché la fiaba non conosce età. Il canto, la filastrocca, la musica, sono il filo d’oro che si intreccia al cammino, si perde nell’aria”.

Il drago dalle sette teste: regia Bernardino Bonzani, Monica Morini, drammaturgia sonora Antonella Talamonti, con Bernardino Bonzani, Monica Morini, Chiara Ticini, Franco Tanzi, Annamaria Gozzi, musiche originali Gaetano Nenna, Antonella Talamonti, ricerca alla drammaturgia Annamaria Gozzi, scenografia Franco Tanzi.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: mandare messaggio WhatsApp al numero 351 548 2101.

Lo spettacolo rientra nell’ambito del Laboratorio di Cittadinanza del Comune di Reggio Emilia QUA – Il quartiere bene comune.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.