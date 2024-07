Galline Volanti a Montale di Pianzo per il festival Intrecci di Effetto Notte

Proseguono gli appuntamenti proposti dall’Associazione di promozione sociale Effetto Notte, nell’ambito del festival Intrecci – Sentieri tra arte e natura, che si sviluppa tra eventi che spaziano dal teatro, alla letteratura, alla musica. E non mancano le proposte per i più piccoli.

Come quella in programma sabato, 27 luglio, alle 17.30 a Montale di Pianzo è prevista una coinvolgente narrazione per bambini dai 5 anni, a partecipazione gratuita, con Le galline volanti. In una location estremamente suggestiva andrà in scena “MontaLeParole, tessiture di poesie nel borgo”. Una passeggiata con narrazioni alla scoperta del villaggio e del paesaggio. È possibile prenotare la presenza allo spettacolo al link tinyurl.com/gallinemontale. Galline Volanti è blog e Associazione di Promozione Sociale dedicata alla letteratura per l’infanzia. Con base a Reggio Emilia, ormai sono conosciute e apprezzate anche oltre i confini provinciali proprio per la capacità di coinvolgere bambini e ragazzi in esperienze di grande divertimento.

Per informazioni e prenotazioni sugli eventi di Effetto Notte: www.effettonotte.it, tel. 349 4433017.

