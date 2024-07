A Bologna diventano digitali gli avvisi di pagamento per tutti i servizi educativi e scolastici

Nell’ottica di una progressiva digitalizzazione, di un’ottimizzazione delle risorse economiche e di una maggiore tutela ambientale, a partire dall’anno scolastico 2024/2025 gli avvisi di pagamento e le comunicazioni di addebito in conto corrente di tutti i servizi educativi e scolastici gestiti dal Comune di Bologna saranno inviati alla persona intestataria del servizio solo in formato digitale, ovvero tramite posta elettronica.

I servizi interessati dall’abbandono dell’invio in modalità cartacea sono quelli di refezione scolastica, frequenza nido d’infanzia, frequenza scuola dell’infanzia, servizi integrativi (trasporto, pre-scuola, post-scuola, post-scuola nell’orario di pranzo).

Il passaggio all’invio in formato digitale degli avvisi permetterà all’amministrazione comunale di arrivare a un risparmio annuale di circa 85 mila euro.

Lo scorso anno scolastico appena il 17% delle famiglie riceveva gli avvisi relativi a scuola e welfare in via digitale: al momento, fine luglio 2024, dopo l’avvio di una prima campagna di informazione, la percentuale è salita al 43%.

Per chi non l’avesse già fatto, il Comune invita a provvedere all’attivazione della modalità di invio tramite posta elettronica degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di addebito, all’interno della propria area personale nel portale di Iperbole: è possibile indicare anche un indirizzo Pec a cui ricevere le comunicazioni purché sia abilitato alla ricezione delle email.

Come fare:

1. aprire la pagina web https://www.comune.bologna.it/home

2. in alto a destra cliccare su “Accedi”

3. accedere tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica)

4. cliccare in alto a destra sull’icona del proprio nome

5. selezionare “Impostazioni”

6. selezionare nel menù a sinistra “Notifiche e Newsletter”

7. selezionare “Avvisi di pagamento”

8. selezionare “Voglio personalizzare il consenso in base all’ente” e scegli “Comune di Bologna”

9. nella sezione “Scuola e welfare” selezionare “Do il consenso a ricevere esclusivamente in forma digitale”

10. per finire cliccare in alto a destra su “Salva impostazioni”

Per richiedere assistenza tecnica si può cliccare in basso a destra su “Segnala o chiedi assistenza”, selezionare “Richiedi assistenza tecnica” e compilare il modulo.

“Si tratta di un’innovazione importante – è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara – e avremo cura nel supportare chi avrà difficoltà. Contiamo nella rete dei genitori per un supporto alla diffusione della notizia e nell’individuare eventuali nuclei familiari in difficoltà”.

Addebito in conto corrente

Per il pagamento dei servizi educativi e scolastici, in alternativa all’avviso pagoPA tramite email, è anche possibile scegliere l’addebito direttamente nel proprio conto corrente: la richiesta va presentata tramite email o anche di persona presso il proprio quartiere di residenza.

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/uffici-scuola-comune-bologna

AppIO

Avvisi di pagamento e comunicazioni di addebito possono essere ricevuti in maniera semplice e gratuita anche sull’AppIO, l’App della pubblica amministrazione per dispositivi mobili di tutti i servizi pubblici locali e nazionali, che può essere scaricata dai principali store: https://io.italia.it/

Una volta installata, al momento della pubblicazione di un nuovo avviso di pagamento, si riceverà una notifica all’interno dell’App. Se ancora non saldato, si riceverà un’altra notifica 5 giorni prima della scadenza dell’avviso di pagamento. L’avviso può essere pagato direttamente tramite l’App, oppure lo si può scaricare e pagarlo nelle altre modalità indicate sul documento.

Facilitazione digitale

Chi si trovasse in difficoltà con l’utilizzo delle tecnologie digitali, può rivolgersi ai servizi di facilitazione digitale messi in campo dal Comune.

Presso le Case di Quartiere si può avere supporto nell’utilizzo dei servizi quali:

accesso ai portali della Pubblica Amministrazione (App IO, pagoPA, Anagrafe nazionale della popolazione residente, SebinaYOU, Istruzione.it);

applicazioni pratiche, come la prenotazione di treni e altri servizi pubblici e privati;

facilitazione nei servizi per il trasporto pubblico e privato locale e nazionale;

accesso ai servizi lavorativi, previdenziali e assistenziali (LavoroPerTe, Inps, Lavoro.gov.it);

gestione e-mail ordinaria e Pec; installazione e gestione di applicazioni sui propri dispositivi;

supporto nei servizi e siti online sulla salute (Fascicolo sanitario elettronico, richieste duplicati della Tessera sanitaria o del Codice fiscale);

servizi relativi all’identità elettronica (Spid, Inad, Carta d’identità elettronica, PassaportOnline).

Il servizio di facilitazione digitale è rivolto a tutte le cittadine e i cittadini maggiorenni, con cittadinanza italiana e straniera, muniti di documento di identità valido e codice fiscale o tessera sanitaria.

Per accedere al servizio si può prenotare sul sito dedicato:

https://affluences.com/digitale-facile-bologna/reservation

oppure chiamare il numero verde 800141147 o presentarsi direttamente al Punto Digitale negli orari d’apertura. Verrà data precedenza a chi ha prenotato.

Per approfondire si può visitare il sito:

https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale/punti-facilitazione-digitale