Ospedale e Casa della Comunità di Guastalla: sopralluogo di Comune e Ausl

Nella giornata di ieri (martedì 23 luglio) è stato fatto un sopralluogo congiunto tra il Comune di Guastalla e l’Azienda USL nel cantiere dell’ex casa di riposo “Paralupi Fiorani” che entro metà 2026 ospiterà il nuovo Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità. Per il Comune di Guastalla erano presenti il Sindaco Paolo Dallasta, il Vice Sindaco Chiara Lanzoni e l’Assessore al welfare Alessandra Medici, oltre che le responsabili dell’Ufficio tecnico comunale. Per l’Azienda USL erano presenti la D.ssa Cinzia Gentile, direttore sanitario dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, il Dott. Luigi Andrea Rizzo, direttore dell’Ospedale, e i tecnici dell’azienda.

Per l’occasione si sono potuti apprezzare gli avanzamenti di cantiere, dove i lavori stanno procedendo a pieno ritmo, e si è fatto il punto sul percorso di coinvolgimento della comunità a partire da settembre. In particolare, il Sindaco Dallasta si impegnerà in parallelo a creare ulteriori momenti di condivisione con la medicina territoriale.

L’intervento, su una superficie di 3250 mq complessivi, prevede lavori per un importo complessivo di 8.687.705,53 € finanziati con il Pnrr, che comprendono la ristrutturazione generale dell’edificio con adeguamento sismico, antincendio, impiantistico, architettonico ed energetico, insieme alla realizzazione di nuove centrali tecnologiche. Si tratta del cantiere sanitario più importante della Provincia di Reggio Emilia.

“Successivamente – ha detto il primo cittadino guastallese – abbiamo fatto un sopralluogo nell’ex Ospedale Cicvile, attuale sede del distretto sanitario, per capire quali spazi verranno rilasciati dal 2026 alla luce del trasferimento nell’ex Paralupi-Fiorani e impostare da parte nuova un percorso che porti alla ri-progettazione e ri-funzionalizzazione di questi spazi”.

IL PROGETTO EX PARALUPI – FIORANI IN SINTESI

CASA DELLA COMUNITÀ (PIANO TERRA mq 708, PIANO PRIMO mq 624)

Promuoverà un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso equipe territoriali.

Attività sanitarie previste nella Casa della Comunità per un importo complessivo di 5.331.609,47 €:

– Ingresso principale con accoglienza, Punto unico di accoglienza sociosanitaria, servizio infermieristico domiciliare, Continuità assistenziale, Distretto sanitario con ambulatori specialistici della AUSL di RE, tra cui OpenG e Disturbi cognitivi, oltre a sala riunioni e spazi accessori;

– Neuro Psichiatria infantile posta al piano terra sull’ala nord con ingressi indipendente, accoglienza, segreteria, attesa, palestra, studi medici ed ambulatori oltre agli spazi accessori e di servizio;

– Al piano primo Medicina di Gruppo di medicina generale e Pediatri di Libera scelta, presenti complessivamente 12 ambulatori con relative attese e spazi accessori e spogliatoi per tutto il personale della struttura sanitaria.

OSPEDALE DI COMUNITÀ (PIANO SECONDO mq 793)

L’Ospedale di comunità sarà una struttura sanitaria di ricovero breve: farà capo alla rete di offerta dell’assistenza territoriale e svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei. Importo complessivo del finanziamento: 3.356.096,06 €

Attività sanitarie previste nell’Ospedale di Comunità: collocato al secondo piano, è dotato di 18 Posti Letto suddivisi in 4 stanze da 2 posti letto e 10 stanze da 1 posto letto. Sono presenti, inoltre, spazi a soggiorno, palestra, guardiola, locale relax personale, ambulatorio medico, studio coordinatore infermieristico, servizi igienici per personale e utenza, bagno assistito, spazi deposito ed attesa per i parenti. Verrà realizzato un monta lettighe dedicato.