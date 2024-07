Ieri sera intorno alle 19:00 un incendio ha interessato un capannone ad uso deposito di attrezzature, in via Ronchi inferiore 6 a Minerbio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno portato in salvo un uomo di 53 anni, addetto di una Onlus che si trovava all’interno dell’edificio. L’uomo, che ha riportato diverse ustioni, è stato elitrasportato all’Ospedale di Cesena in codice 3. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri.