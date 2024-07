Fondazione Reggio Children e Lego Foundation in Brasile con il progetto PER su gioco, apprendimento, comunità dal 1° agosto

Un appuntamento internazionale su gioco e apprendimento con il mondo educativo dell’America Latina si terrà a San Paolo in Brasile dal 1° al 3 agosto 2024 per iniziativa di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi con il Progetto PER Play Explore Research, finanziato e condiviso da The LEGO Foundation.

Il progetto PER è stato lanciato lo scorso novembre in Italia, da Reggio Emilia, patria di una esperienza educativa per la prima infanzia nota in tutto il mondo. Il Progetto promuove la relazione tra il diritto al gioco e il diritto all’apprendimento per tutti, insieme al diritto a un’educazione di qualità. Il programma a San Paolo si estende sulle tre giornate con il titolo “Gioco e apprendimento: pratiche educative di comunità”. Con la tappa in Brasile, seconda di sette incontri internazionali in cinque continenti, gioco e apprendimento si sposano con le pratiche educative di comunità, fondamentali per la costruzione di una società coesa e inclusiva, la resilienza e il benessere collettivo, attraverso l’educazione partecipativa e il coinvolgimento.

Dal 1° al 3 agosto sono previste conferenze internazionali, dialoghi e confronti tra i partecipanti e oltre 40 laboratori, gratuiti, previa iscrizione. Due giorni di appuntamenti in presenza e on line, in quattro lingue, portoghese, spagnolo, italiano e inglese, mentre il terzo e ultimo giorno si terrà un appuntamento dedicato a bambine e bambini, genitori e famiglie.

Afferma Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children: “Andiamo con grande gioia all’incontro con il mondo educativo brasiliano e dell’America Latina, cui ci legano tanti percorsi comuni, tante condivisioni. Questo evento è il risultato della partnership tra Fondazione Reggio Children Foundation e The LEGO Foundation. Con le nostre comunità vogliamo ora, grazie al progetto PER, attraversare insieme la relazione tra il gioco e l’apprendimento, per coniugarla con le sfide della contemporaneità, tra cui il digitale, la sostenibilità e le emergenze educative che interrogano tutte le nostre società. Sarà una conferenza-azione sulle pratiche educative di comunità per costruire una società coesa e inclusiva e per valorizzare esperienze di scuole e centri educativi che promuovono il diritto al gioco nel loro agire quotidiano insieme all’educazione lungo tutta la vita”.

I partner della kermesse brasiliana promossa da Fondazione Reggio Children con The LEGO Foundation sono istituzioni italiane e brasiliane e organizzazioni educative dell’America Latina: il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano, con il Consolato Generale d’Italia a San Paolo e il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo, il Governo dello Stato di San Paolo, la Municipalità di San Paolo, il Centro Paula Souza, il CEU-Centro Educativo Unificato Butantã organizzazioni come Red Solare Brasil, aeioTU, Fondazione Lemann, Escolas Criativas, RBAC – Rete brasiliana per l’apprendimento creativo, Fondazione Cintra Gordinho e Raiz y Fronda.

IL PROGRAMMA

Le prime due giornate si rivolgono al pubblico di educatori, insegnanti, policy maker, mondo educativo. Giovedì 1° agosto 2024, al Centro Paula Souza a Santa Ifigênia di San Paolo, alle ore 9 in plenaria e on line si inizia con il saluto delle istituzioni: Laura Laganà, Sovrintendente Rettrice, rappresentante del Centro Paula Souza, Fernando Padula, Segretario per l’Educazione della Municipalità di San Paolo, come rappresentante CEUs, Livia Satullo, Console Aggiunta al Consolato Generale d’Italia a San Paolo e Monica Faggionato, Dirigente Scolastica, Sistema della Formazione Italiana per le Circoscrizioni consolari di San Paolo, Curitiba e Porto Alegre. Apriranno i lavori gli interventi di Sidsel Marie Kristensen, CEO di The LEGO Foundation e Cristian Fabbi, Direttore Generale di Fondazione Reggio Children.

Alle ore 9.30, in plenaria, il primo di due incontri dialogati pensati per approfondire sul piano pedagogico e culturale di temi di PER Brasile. Con Pensieri verso una pedagogia del futuro, la pedagogista Carla Rinaldi, Presidente di Fondazione Reggio Children, docente Desu-Università di Modena e Reggio Emilia, Premio Lego 2015, sarà intervistata da Paulo Fochi, professore di Pedagogia all’Università Unisinos in Brasile, fondatore e coordinatore di OBECI-Osservatorio della Cultura dell’Infanzia, membro del comitato scientifico della rivista Bambini.

Alle ore 10.30 si terrà la presentazione della rete dei partner educativi di PER a San Paolo. Seguiranno i numerosi laboratori in due sessioni parallele: dalle ore 11.30 alle 13.15 in presenza e online, solo in presenza dalle 14.30 alle 16.30. Saranno incentrati su pratiche educative diverse per apprendere giocando: da natura e rigenerazione ad app e piattaforme creative digitali come OctoStudio e Scratch del MIT-Lifelong Kindergarten, spazi pubblici e spazi di apprendimento, esperienze museali, politiche educative. Dalle ore 16.30 alle 18.30 discussioni di gruppo, un momento per condividere esperienze, riflessioni e idee, chiusura con una performance musicale.

Venerdì 2 agosto 2024 alle ore 9, in plenaria verrà affrontato il tema La forma che diamo all’educazione è la forma che diamo al mondo, con Maria Adelaida López, artista ed educatrice della prima infanzia, Direttrice Esecutiva di aeioTU, Premio Lego 2022, in dialogo con Daniela Caldeirinha, Vice Presidente Fondazione Lemann, area Education. Dalle ore 10.30 alle 12.15 workshop in presenza e online, cui seguirà la restituzione finale dei laboratori in plenaria. Conclusioni a cura di Carla Rinaldi.

Sabato 3 Agosto 2024, la comunità che ha seguito la due giorni di lavori si trasferisce al Centro Educativo Unificato di Butantã, San Paolo, dove dalle 10 alle 12 si terranno attività ed esplorazioni aperte a bambine e bambini, genitori e famiglie. Un momento anche per salutarsi, fare festa e darsi nuovi appuntamenti con PER.

PARTNER E PROMOTORI PROGETTO PER

Il progetto PER Play Explore Research di Fondazione Reggio Children con The LEGO Foundation mira a dialogare con i sistemi educativi di tutto il mondo, muovendosi in armonia con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 dell’Agenda 2030: “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”. È quindi iniziato un giro del mondo per migliorare la consapevolezza dell’importanza della relazione tra gioco e pratiche educative di insegnanti, educatori e caregiver e per contribuire alla diffusione dei benefici di questo approccio tramite la pubblicazione di ricerche di dottorato e la sperimentazione di attività ludico-educative dedicate a insegnanti, bambini e alle loro famiglie.

PROMOTORI PER

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi (FRC) è nata nel 2011, per iniziativa del Comune di Reggio Emilia, a partire dall’esperienza dei nidi e delle scuole dell’infanzia della città, come fondazione di partecipazione. La sua missione è la promozione e tutela delle comunità e dei diritti dell’infanzia, attraverso progetti di ricerca e solidarietà per una educazione di qualità in Italia e nel mondo in dialogo con partner locali, nazionali e internazionali. Nel 2023 FRC e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno firmato una Dichiarazione d’intenti che mira a promuovere la collaborazione in materia di promozione della lingua e cultura italiana e di diritto all’educazione. PER coinvolge a Reggio Emilia anche il Centro ex Caffarri con i progetti Remida, scintillae-play and learning in the digital age e il PhD Reggio Childhood Studies insieme con Unimore.

www.frchildren.org

The LEGO Foundation promuove la costruzione di un futuro in cui l’apprendimento attraverso il gioco permetta ai bambini di diventare creativi, impegnati e in grado di imparare per tutta la vita. Portare l’apprendimento attraverso il gioco a milioni di bambini in tutto il mondo, significa anche lavorare per ridefinire il gioco e re-immaginare l’apprendimento in modo che tutti i bambini possano sviluppare le abilità necessarie per navigare in un mondo incerto e complesso.

www.learningthroughplay.com

PARTNER PER BRASILE

MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partecipa al progetto PER Brasile attraverso il Consolato Generale d’Italia in San Paolo, console Domenico Fornara. È partner attivo inoltre il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo, rete internazionale di istituzioni educative gestita dal Ministero.

www.esteri.it

https://conssanpaolo.esteri.it/it/

aeioTu, rete con sede a Bogotà, Colombia, e attività in Messico, vuole “democratizzare l’istruzione per colmare i divari sociali di disuguaglianza attraverso un modello educativo innovativo e sostenibile per i bambini da 0 a 5 anni. Lo scopo è di trasformare le comunità in modo innovativo e sostenibile sviluppando il pieno potenziale dei bambini.

www.aeiotu.com

Escolas Criativas è un gruppo eterogeneo di appassionati di istruzione, uniti da una missione comune: fare la differenza nella vita degli studenti. Il team è composto da professionisti provenienti da una varietà di settori, uniti dalla passione unica per l’apprendimento e una dedizione incrollabile nel contribuire a una società più equa.

https://escolascriativas.org/

Fundação Cintra Gordinho, ossia la Fondazione Antônio-Antonieta Cintra Gordinho, è un ente brasiliano che si occupa di educazione e formazione.

https://www.faacg.org.br/

Fundação Lemann si pone la missione di rendere il Brasile un luogo più giusto ed equo garantendo l’accesso a un’istruzione pubblica di alta qualità per i brasiliani di ogni provenienza e sostenendo lo sviluppo di leader impegnati nella trasformazione sociale.

https://fundacaolemann.org.br/en

Raiz y Fronda

Esperienza di scuola dell’infanzia nella foresta, per offrire un’educazione in libertà e garantire il diritto a un’infanzia piena, in totale immersione nella natura

https://www.instagram.com/raiz.y.fronda/

Red Solare Brasil è la Rete, in Brasile, per l’articolazione e la diffusione delle idee di pratica educativa della città di Reggio Emilia, in difesa di una cultura globale dell’infanzia, in una prospettiva globale e integrata e di scambi tra gli stati brasiliani e i paesi dell’ America Latina. Fa parte del Network Internazionale di Reggio Children.

https://redesolarebrasil.blogspot.com/

RBAC- Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa è un movimento di educatori, artisti, genitori, ricercatori, imprenditori, studenti e organizzazioni che incoraggiano l’educazione trasformativa attraverso l’apprendimento creativo, offrendo a bambini e giovani in tutto il Brasile l’opportunità di sviluppare il loro pieno potenziale.

https://aprendizagemcriativa.org/

INFO: www.frchildren.org