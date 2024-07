“Ci vuole un fiore”, domenica in Riserva

Domenica 28 luglio alle ore 16.00 presso Cà Rossa, nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, è in programma l’iniziativa “Ci vuole un fiore”, per scoprire l’importanza dei fiori in ambiente urbano.

L’attività è aperta a tutti e si concluderà con la costruzione di ‘bombe di semi’ da lanciare a fine estate vicino alle nostre case per favorire l’importante biodiversità urbana.

Costo 6 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria sulla pagina fb della Riserva o sul sito Fiorano Turismo- Salse di Nirano (https://bit.ly/prenota-alle-salse).

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it, 0522 343238 – 342 8677118.