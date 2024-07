Unibo piange la morte del prof. Gabriele Falciasecca

È scomparso il prof. Gabriele Falciasecca, emerito e docente di Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia dell’Università di Bologna. Ordinario di “Microonde” dal 1980, ha tenuto anche gli insegnamenti di “Radiotecnica”, “Campi Elettromagnetici e Circuiti” e quello di “Propagazione”.

La sua attività di ricerca si è svolta nei settori delle comunicazioni su portante materiale (guide d’onda e fibre ottiche), dei radioaiuti al traffico aereo e di superficie (su gomma e rotaia), delle applicazioni di potenza delle microonde e delle comunicazioni mobili e personali.

In questo ultimo settore, il prof. Falciasecca ha operato nel quadro delle Convenzioni che collegano le Fondazioni U. Bordoni e G.Marconi con l’Istituto Superiore P.T. Già consulente della Fondazione U.Bordoni, del cui gruppo operante a Pontecchio Marconi è stato a lungo responsabile come direttore del Centro Onde Millimetriche, è stato Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Guglielmo Marconi di cui è poi diventato il Presidente (dal 1997 al 2019).

Ha organizzato, fin dal 1981, il Convegno sui Sistemi Radiomobili che ha continuato a svolgersi periodicamente a Pontecchio Marconi fino al 1994, quando si è trasformato in una serie di giornate di studio abbinate al Corso di Perfezionamento in Ingegneria delle Radiocomunicazioni della Università di Bologna. Ha lanciato nel 1995, come primo chairman la Conferenza Europea sulle Comunicazioni Mobili e Personali (EPMCC).

Ha fatto parte del Comitato Scientifico dello CSELT ed è stato membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico P.T.A, partecipando alla commissione che produsse il riferimento tecnico per l’avvio rapido della gara per il secondo gestore GSM. E’ stato presidente del Gruppo Specialistico Elettromagnetismo del CNR e del Comitato di programma del progetto finalizzato Telecomunicazioni del CNR.

Ha pubblicato oltre duecento lavori scientifici e ha scritto inoltre vari libri storici e divulgativi. Ha collaborato con l’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni. Si è occupato anche di divulgazione scientifica nel campo dell’informazione e delle telecomunicazioni: è stato presidente del board di “Scienza o Magia?”, unità di produzione di mostre scientifiche interattive costituita da Comune ed Università di Bologna e Fondazione Marconi. Successivamente ha progettato il museo Guglielmo Marconi, oggi presente all’interno della Villa Griffone raccogliendo molte delle esperienze più significative di quel periodo. Ha stimolato la creazione del Consorzio Elettra 2000 per la promozione della ricerca nel campo dell’impatto ambientale della radio e degli usi sociali della medesima.

In Ateneo ha ricoperto vari ruoli (tra i vari, è stato Direttore del Dipartimento di Elettronica Informatica Sistemistica e membro del Senato Accademico). Dal 2008 al 2013 è stato Presidente di Lepida SpA che rappresenta lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di Telecomunicazione di interesse pubblico della Regione, nonché per l’erogazione dei servizi su tali infrastrutture.

*****

“Una vita al servizio della ricerca e degli studi. Gabriele Falciasecca è stato una figura di riferimento per la comunità scientifica e universitaria in Italia e all’estero. I suoi studi, le sue ricerche, l’impegno per lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro territorio sono un’eredità importante per tutti noi. A nome dell’intera Giunta regionale esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci stringiamo commossi al dolore della sua famiglia”.

Così la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, ricordano Gabriele Falciasecca, scomparso oggi all’età di 79 anni. Falciasecca, professore emerito dell’Università di Bologna, ha insegnato dal 1973 e ha promosso numerose ricerche nel campo delle comunicazioni, pubblicando oltre duecento lavori scientifici. Tra i numerosi incarichi quello, dal 1997 al 2019, di presidente della Fondazione Marconi; dal 2001 al 2007, di presidente di ASTER, l’Agenzia per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico della Regione Emilia-Romagna; e dal 2008 al 2013 quello di presidente di Lepida SpA.

*****

Il Sindaco di Bologna esprime a nome dell’Amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Gabriele Falciasecca.

“Ho avuto l’onore di conoscerlo e di condividere con lui diversi passaggi della sua vita lavorativa. Lo ricordo come un grande appassionato di comunicazione, come pochi altri ha saputo valorizzare le ricchezze del nostro territorio in questo settore e trasmettere le sue conoscenze a generazioni di ragazze e ragazzi. In ogni ruolo che ha ricoperto: dalla creazione del Museo della Comunicazione alla presidenza della Fondazione Marconi.

Una vita spesa per lo studio e la divulgazione scientifica, il nostro territorio troverà il modo più degno per ricordarlo”.

*****

“Ho avuto l’onore di collaborare con il prof. Gabriele Falciasecca sin da giovane universitaria. È stato un pioniere delle Microonde, della Radiotecnica, dei Campi Elettromagnetici, dei Circuiti e della Propagazione, nonché della ricerca sulle comunicazioni su guide d’onda, radioaiuti e comunicazioni mobili. Grazie a lui, insieme all’allora assessore Campagnoli, è stata immaginata la Lepida di oggi. Il prof. Falciasecca ha creato e sviluppato una società che avesse come focus principale l’essere pubblica al servizio del cittadino, per custodire e far crescere ciò che la rete Lepida ha realizzato”.

Così l’assessore regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, ricorda Gabriele Falciasecca, scomparso oggi all’età di 79 anni.

“Esprimo il mio cordoglio personale, nonché quello di tutto l’Ente e della Società Lepida da parte del presidente Peri e del direttore Mazzini, alla famiglia e ai suoi cari”.