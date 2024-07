L’Azienda USL di Reggio Emilia mette in guardia dalle truffe telefoniche

In questi giorni alcuni cittadini hanno riferito di avere ricevuto telefonate da persone che, chiamando da un cellulare e spacciandosi per dipendenti dell’Azienda USL di Reggio Emilia, sostengono di effettuare un sondaggio su alcune prestazioni specialistiche e fanno varie domande sullo stato di salute dei malcapitati cittadini. La Direzione dell’Azienda invita tutti, in particolare le persone anziane, a diffidare di queste telefonate che non provengono dall’Azienda sanitaria reggiana e sono a tutti gli effetti tentativi di truffe.