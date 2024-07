Confindustria Emilia lancia la Piattaforma della Subfornitura

Dare maggiore visibilità e opportunità di crescita, in Italia e all’estero, all’interno e all’esterno dell’Associazione, alle imprese che operano nel segmento della subfornitura offrendo servizi di subfornitura meccanica o elettronica, lavorazioni e trattamenti specifici conto terzi, design/sviluppo e assemblaggio di prodotti o macchinari e linee per conto di terzi.

È l’obiettivo della “Piattaforma della Subfornitura”, il nuovo progetto lanciato da Confindustria Emilia Area Centro, che dà voce a più di 3.400 imprese dei territori di Bologna, Ferrara e Modena, uno dei cuori pulsanti della manifattura e dell’innovazione europea, a cui possono aderire le aziende associate e la loro rete di fornitori.

All’interno della piattaforma, che ospita già oltre 200 imprese, ciascuna realtà ha una propria scheda dedicata con le informazioni principali su attività svolte, materiali lavorati, applicazioni e mercati di riferimento. Navigando la piattaforma gli utenti hanno la possibilità di consultare tutti gli iscritti e ricercare fra di essi un potenziale fornitore sfogliando l’elenco delle aziende oppure personalizzando la ricerca attraverso la scelta di cinque tipologie di filtri principali: settore di applicazione, attività, materiali trattati, lotti e certificazioni.

Attraverso campagne dedicate la Piattaforma della Subfornitura verrà promossa per buyers italiani ed esteri creando così opportunità di business e networking, anche all’interno di FARETE 2024, la due giorni di Confindustria Emilia, in programma il 4 e 5 settembre a Bologna.

“La nostra è una comunità imprenditoriale di grande valore, riconosciuta in tutto il mondo per la propria innovazione, che si genera all’interno delle filiere anche grazie all’apporto del segmento della subfornitura che gioca un ruolo importante nella qualità del prodotto finale. Per questo abbiamo voluto creare uno spazio come la Piattaforma della Subfornitura, per valorizzare questa ‘filiera nella filiera’ e offrire nuove opportunità alle imprese, attraendo committenti dall’Italia e dall’estero, favorendo la conoscenza reciproca e stimolando nuove sinergie”, spiega il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.

Per consultare e iscriversi alla Piattaforma Subfornitura, è possibile collegarsi al sito www.confindustriaemilia.it/subfornitura/aziende.