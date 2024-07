Salario minimo, PD Fiorano: “Pieno supporto alla delibera approvata dalla nuova amministrazione, ora la misura si estenda a tutto il Distretto”

Come Circolo PD di Fiorano, ribadiamo l’importanza del tema della retribuzione minima salariale, che se rimane un traguardo auspicabile ma per adesso lontano a livello nazionale, è invece già raggiungibile a livello locale.

La delibera, approvata nella prima seduta della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Marco Biagini, rappresenta un passo fondamentale verso la tutela dei lavoratori, garantendo che il personale impiegato negli appalti pubblici riceva un trattamento economico minimo di 9 euro lordi l’ora. Questa iniziativa è di vitale importanza per contrastare il lavoro povero e le disparità economiche e sociali che colpiscono i lavoratori meno qualificati.

Si tratta di un risultato frutto anche del PIF24, il programma di formazione politica e costruzione partecipata del programma elettorale aperto a tutti i cittadini, che è stato promosso negli scorsi anni dal PD di Fiorano per prepararsi alle ultime elezioni comunali. In particolare, il tema del salario minimo negli appalti pubblici comunale era stato materia di confronto nei lavori di gruppo del primo incontro tematico del PIF24, focalizzato appunto sul lavoro.

La delibera rappresenta una concreta realizzazione di uno dei punti chiave del nostro programma di coalizione, e dimostra l’efficacia della nostra amministrazione nel rispondere rapidamente alle esigenze dei cittadini.

Ringrazio la giunta comunale e il sindaco Biagini per aver saputo essere così incisivi e risolutivi in pochissimo tempo dall’inizio del mandato. La determinazione e l’impegno dimostrati hanno reso possibile l’adozione di questa misura storica nella provincia di Modena.

Il sostegno di CGIL e UIL del distretto di Sassuolo rafforza ulteriormente l’importanza di questa iniziativa. Facciamo nostro l’appello di Alessandro De Nicola, coordinatore CGIL del distretto di Sassuolo, e Roberto Rinaldi, segretario UIL Modena e Reggio Emilia, che chiedono l’allargamento di questa disposizione anche agli altri comuni del Distretto Ceramico, promuovendo una tutela dei salari dei lavoratori su un piano unitario e in maniera coordinata.

Come circolo PD di Fiorano continueremo a lavorare con impegno per sostenere e ampliare misure come queste, incentrate su giustizia sociale ed equità economica.