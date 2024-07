Sassuolo: visita in municipio per i bambini del Saharawi

Visita in Municipio, ieri pomeriggio, ricevuti dal Sindaco Matteo Mesini e dalle Assessore Serena Lenzotti e Maria Raffaella Pennacchia, per un gruppo di bambini del Saharawi che, come avviene da oltre 10 anni, stanno trascorrendo un periodo di soggiorno nel nostro territorio ospiti dell’Associazione Terra, Pace e Libertà, in collaborazione con l’Associazione Kabara Lagdaf.

Questa sera i bambini e ragazzi Saharawi saranno ospiti del circolo Arci il Parco e del comitato Parchetto Ducale Il Trifoglio di via Padova per una cena assieme a volontari e soci, mentre domani, domenica 21 luglio, alle 17 faranno visita alla sala di Quartiere Falcone e Borsellino per assistere allo spettacolo di magia con Mago Blu. Ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili.