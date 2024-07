Rct Arena Campovolo, domenica a Reggio Emilia Rammstein in concerto

Domenica 21 luglio in città sarà di nuovo protagonista la musica grazie al concerto dei Rammstein in programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. L’evento prevede alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona del Campovolo. Le variazioni riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e zone dove non sarà possibile la sosta e sono finalizzate a tutelare i pedoni che, all’interno della zona nord, si muoveranno verso l’Arena. All’interno della stessa zona, dalla giornata di domenica saranno inoltre in vigore provvedimenti per limitare il consumo di alcol e vietare la vendita di bevande in bottiglie vetro.

Le limitazioni alla circolazione sono quelle ormai consolidate utilizzate durante gli eventi precedenti e riguardano principalmente l’asse stradale di via del Partigiano, via dell’Aeronautica che saranno chiuse per l’intera giornata del 21 luglio. La novità principale è la chiusura al traffico, eccetto residenti e diretti alle attività, per le frazioni di Gavassa e Massenzatico. Un provvedimento resosi necessario per salvaguardare gli abitanti delle frazione dai disagi causati dall’aumento di mezzi in circolazione.

Tre i parcheggi a disposizione degli spettatori: Aeroporto raggiungibile da via del Partigiano, e via del Chionso e Farmacie a cui si potrà arrivare direttamente dalla tangenziale Nord. L’area di sosta delle Farmacie, di fianco via Vertoiba, sarà accessibile dalla tangenziale in direzione Nord (da Modena verso Parma) come quella di via del Chionso a cui si accederà, sempre dalla tangenziale, ma dall’opposta corsia di marcia. Sempre sulla tangenziale Nord, per evitare sovrapposizioni di flussi di traffico, l’uscita 3 (via Vertoiba/Gavassa) sarà chiusa in entrambe le direzioni di marcia per tutto il giorno, i residenti potranno raggiungere Gavassa utilizzando l’uscita 2.

Su tutto il territorio Nord Est della città e sulle arterie di scorrimento saranno apposti cartelli e segnaletica stradale per indicare divieti, deviazioni e percorsi alternativi. L’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata è consigliato a tutti coloro che hanno la possibilità di raggiungere l’Arena Campovolo a piedi oppure utilizzando la bicicletta o la moto fino al parcheggio di via Saragat. E’ inoltre presente l’area di sosta per i taxi posizionata in via Degani nella parte retrostante dell’hotel Airone.

Per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione, saranno emessi inoltre alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto, nonché per vietare la presenza persone non autorizzate nell’area della manifestazione.

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili contattando l’Urp del Comune, navigando sulla pagina dedicata all’evento www.comune.re.it/rcfarena oppure direttamente sul sito dell’arena: www.rcfarena.com

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ – Il primo provvedimento che vieta la sosta in piazzale Europa (lato Arena) scatterà nella notte tra giovedì e venerdì 19 luglio per permettere l’allestimento del “Villaggio delle Reggiane”. A partire dalla notte tra sabato e domenica e fino al termine dell’evento saranno diverse le vie nei pressi della Rcf Arena interessate da provvedimenti di modifica alla circolazione e alla sosta. Sarà istituita la zona rossa con la pedonalizzazione di via dell’Aeronautica, nel tratto compreso tra via Agosti (inclusa) e via del Chionso (esclusa), via Vertoiba da via Caduti delle Reggiane e a via del Chionso, sarà inoltre chiusa via Montagnani Marelli (corridoio riservato ai mezzi di emergenza, disabili e autorizzati diretti al concerto con relativo permesso). Sempre tra sabato e domenica saranno chiuse la seguenti vie e relative laterali: piazzale Europa (completamente) e via Agosti, via del Chionso, tra via Taddei e via dell’Aeronautica, via Adua direzione Est con obbligo di svolta in via Bligny, via Saragat, via Degani, via Marro, via del Partigiano, eccetto diretti al parcheggio di Aeronautica, piazzale Atleti azzurri d’Italia e l’uscita 3 della tangenziale in entrambe le direzioni. Potranno, tuttavia, accedere alla zona i residenti e i diretti alle attività. Tutti i provvedimenti potrebbero essere anticipati o resi maggiormente restrittivi in tutti i casi in cui le forze dell’ordine ritengano sia necessaria una maggior tutela per l’incolumità dei pedoni presenti.

DIVIETI DI SOSTA – Dalle ore 01 di sabato fino al completo deflusso del traffico saranno in vigore divieti di sosta con rimozione piazzale Atleti azzurri d’Italia, via Taddei, via Tegani, via Romano, via Duo, via Petrella, via Torelli, via Cavallotti e via della Croce Rossa compreso il piazzale dedicato alla stessa.

PERCORSI CONSIGLIATI PER RAGGIUNGERE I PARCHEGGI – Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato alcuni parcheggi a pagamento nell’aera dell’Arena.

Parcheggio Aeroporto – Uscita autostradale consigliata A1 Modena Nord: via Bacone (Ss9 via Emilia), Tangenziale Sud, via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via Aeronautica.

Parcheggio via del Chionso – U scita autostradale consigliata A1 Terre di Canossa, percorso finale: tangenziale Nord in direzione Sud (da Parma verso Modena), uscita straordinaria aperta solo in occasione del concerto presso il distributore Agip tra le uscite 3 e 4.

Parcheggio Farmacie a fianco di via Vertoiba accessibile direttamente dalla tangenziale in direzione Nord (da Modena verso Parma)

Parcheggio camper: piazzale Atleti azzurri d’Italia – Uscita autostradale: A1 – Reggio Emilia, via Lincon, via Morandi. via Ruini, via Romano.

MUOVERSI SU DUE RUOTE – Sono due le aree parcheggi dedicati a bici, moto e motorini sono collocati su via Saragat e in via Vertoiba, nell’area adiacente davanti al magazzino farmaceutico centrale.

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÀ – Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660. L’ufficio risponderà nei seguenti orari: giovedì 18 dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì 18 dalle 8.30 alle 13; sabato 20 dalle dalle 8.30 alle 18.30 e domenica dalle 8.30 alle 20.30.

La Polizia locale impiegherà il personale disponibile per garantire la sicurezza stradale su tutta l’area interessata per tale motivo il Comando della Polizia locale di via Brigata Reggio 28, nella giornata di sabato non effettuerà servizio di apertura al pubblico. Nella giornata di sabato verranno impiegate 9 pattuglie mentre per domenica sono previste circa 90 pattuglie che, suddivise su quattro turni, copriranno tutta la giornata fino al termine dell’evento. Gli operatori della Polizia locale saranno affiancati da 37 volontari della Protezione civile.

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Seta Reggio Emilia.

LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOL E BEVANDE IN VETRO E LATTINA NELLE AREE LIMITROFE

Nella giornata di domenica 21 luglio 2024 presso l’Arena Campovolo, in particolare nel perimetro cittadino ricompreso fra via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e piazzale Marconi, sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede restrizioni sulla vendita e consumo di alimenti e bevande. Il provvedimento, che avrà validità anche all’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze prevede: