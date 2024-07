Modena, parco Amendola: riapre il parcheggio di via Panni

Riapre venerdì 19 luglio il parcheggio di via Panni in corrispondenza del lato sud del parco Amendola, a Modena. I lavori sono parte della riqualificazione complessiva della viabilità dell’area, nell’ambito della quale è stato inaugurato a marzo 2024 il sottopassaggio carrabile a superamento del vecchio passaggio a livello sulla ferrovia che collega le stazioni di Modena e Sassuolo.

Il parcheggio assicura 38 posti auto, 2 stalli per disabili, 20 nuovi posti per motocicli. A questi si aggiungono 9 nuovi posti auto esterni, situati sul vecchio tracciato di via Panni.

A breve, verrà anche installata una colonnina di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica.

Il parcheggio, nel quale è andato in sopralluogo oggi, giovedì 18 luglio, l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni, era rimasto chiuso da novembre 2022, quando iniziarono i lavori, effettuati con risorse regionali da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna), per realizzare il sottopassaggio.