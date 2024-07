Street food greco in piazza a Fiorano Modenese

Nel fine settimana torna a Fiorano Modenese “Agorà: la Grecia in piazza”, con i food truck di Taberna Itaca.

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, dalle ore 19.00, si potranno gustare i piatti tipici della tradizione greca, in un esplosione di gusto sotto le stelle.

Ci sarà spazio anche per tanta musica, che accompagnerà le serate in centro, a partire dalle ore 21.30: venerdì concerto dei “Dillo alla luna”, tribute band di Vasco Rossi e sabato “The Radio Luxembourg”.

Domenica 21 luglio sarà invece possibile partecipare a lezioni gratuite di balli tradizionali greci.

L’ingresso alla manifestazione organizzata dal Comitato Fiorano in Festa in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito del Sempre Maggio Fioranese, è libero.

Per consentire lo svolgimento dell’evento dalle ore 18 alle ore 24 de l 19, 20 e 21 luglio è prevista la chiusura con divieto di transito e di sosta di via Vittorio Veneto tra via Gramsci e via Marconi, l’istituzione di un doppio senso di marcia con divieto di sosta in via Gramsci tra via Andrea Doria e via Vittorio Veneto e l’obbligo direzione diritto verso via Gramsci, da via del Santuario.