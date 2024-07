Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 18 luglio 2024

Al mattino sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sull’Appennino, che potranno dar luogo a locali rovesci, più probabili sul settore centro-occidentale. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature minime con valori compresi tra 21 e 24 gradi; massime pressoché stazionarie o in lieve locale ulteriore aumento con valori tra 35 e 38 gradi sulle pianure interne. Valori tra 32 e 34 gradi sulle aree costiere. Condizioni di disagio bioclimatico in pianura, in particolare nei centri urbani. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso sotto costa e temporaneamente mosso al largo tra mattina e primo pomeriggio. Poco mosso ovunque in serata.